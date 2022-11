Marrëveshje Shqipëri-Azerbajxhan, presidenti Aliyev: Besimplotë për hapa vendimtare

“Kjo do t’i japë një të forcë marrëdhënies së Azerbajxhanit dhe Shqipërisë, kjo hap mundësi shumë të mira bashkëpunimi në të ardhmen. Në këto kontekste na shfaqen dëshirat e përbashkëta, shpresoj të diskutojmë shumë çështje, bashkë. Jam vërtetë mirënjohës për këtë mbështetje, sa i takon fushave ekonomike dhe industrisë për të pasur takimin e parë të grupit të përbashkët. Kemi folur për bashkëpunimin për gazin, mendoj që ka mundësi të tjera edhe në fusha të tjera, ndërveprimi mes kompanive shqiptare dhe azerbajxhanase, në të gjitha fushat janë në përparësi për të dyja vendet, jam besimplotë për të bërë hapa vendimtare. Sa i takon furnizimit me gaz, Azerbajxhani dhe Shqipëria janë pjesë e Tap, vendet tona kanë bashkëpunuar me shumë sukses”, tha ai.