Trump përballë DeSantis, del në pah një rivalitet i ashpër

Ndërsa ai vazhdon me planet për të shpallur kandidaturën e tretë presidenciale të martën, zoti Trump po i kthehet një taktike që i ka shërbyer atij gjatë dekadave të trazirave personale, financiare dhe politike: duke u përqendruar tek dobësitë e kundërshtarëve të tij dhe duke i goditur ata me sulme të përsëritura.

Përmes një deklarate të gjatë, zoti Trump e quajti republikanin DeSantis si një “guvernator mesatar republikan, që ka lidhje të shkëlqyera me publikun” ndërsa shprehu zemërim që guvernatori DeSantis nuk po heq dorë publikisht nga mundësia e kandidimit.

Kjo qasje të kujton strategjinë e zotit Trump në vitin 2016, kur ai nxori nga loja gati një duzinë rivalësh, me një qasje tejet të ashpër, në të cilën përfshinte sharje fyese, se si dukej për shembull bashkëshortja e rivalit të tij të atëhershëm, Ted Cruz, dhe akuzat se babai i tij mund të kishte luajtur rol në atentatin ndaj Presidentit John F. Kennedy.

Por ende nuk dihet se çfarë ndikimi do të kenë sot fyerjet ndaj zotit DeSantis. Mes shumë prej mbështetësve më besnikë të zotit Trump, guvernatori DeSantis shihet si pjestar i të njëjtit grup.

Shumë kanë shprehur mosbesimin se të dy republikanët do të sfidonin politikisht njëri-tjetrin, sepse duken që kanë lidhje të ngushta.

Aleatët e zotit DeSantis presin që guvernatori të njoftojë publikisht kandidimin për president pas seanacës legjislative të Floridës, e cila përfundon në muajin maj. Deri atëherë, ata mendojnë se guvernatori do të përqendrohet në drejtimin e shtetit dhe do të shmangë angazhimin e drejtpërdrejtë me zotin Trump, ashtu sikurse ka vepruar edhe këto ditë.