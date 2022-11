Berisha: S’do i besoni veshëve, do publikoj fakte të çmendura për korrupsionin e ambasadorit anglez

Sali Berisha, i ftuar në televizionin e tij, komentoi sanksionet e vendosura ndaj tij nga Britania e Madhe. Berisha tha se do të publikojë fakte për ambasadorin britanik dhe korrupsionin e tij të çmendur. Berisha u shpreh se s’do i besoni veshëve kur të publikojë faktet.

“Nuk dua që hapësirën informative ta okupoj me fakte të reja, por ato do dalin dhe shqiptarët do e shohin sa të drejtë kishte Sali Berisha. Lidhur po them me ambasadorin britanik.

Britania e Madhe është shtet ligjor, vërtetë është marrë një masë, por ka një kanal zyrtar ligjor që detyrohesh të apelosh para se të shkosh në gjykatën tjetër.

Dhe aty do shihni shkallën ekstreme të korrupsionit të tij, të paimagjinueshme. Vetëm korrupsioni e bën atë.”-tha Berisha.

Shkallë korrupsioni të ambasadorit anglez në rastin tuaj?

“Të akuzosh Sali Berishën për lidhje me krimin, vetëm se unë kisha akuzuar për diçka tjetër kur ajo bandë është denoncuar nga Berisha 10 herë më shumë se të gjitha denoncime te bëra nga politikanët shqiptarë.

Merr çdo bandë, shiko denoncimet e mia. Ajo bëhet për korrupsion monetar, politik. Nuk do i besoni veshëve”-tha Berisha.