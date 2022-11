Berisha: Rikthehem suksesshëm si Steve Jobs dhe Lula

Analisti Neritan Sejamini e pyeti Sali berishën në studion e emisionit “Të Paekspozuarit” se pse nuk merr disa të rinj përreth vetes në PD që të ndryshojë mendimin e ndërkombëtare, që të vijë PD në pushtet.

Kryetari i PD-së tha se këtë proces po e bën me primaret.

Berisha tha gjithashtu se do të rikthehet suksesshëm si ish-shefi i Aple Steve Jobs dhe presidenti i Brazilit, Injaco Lula. Ky i fundit fitoi zgjedhjet presidenciale pak ditë më parë dhe u rikthye në pushtet.

Biseda në studio:

Sejanimi: Pse sot PD-ja të flasë dhe të sqarojë të huajt. Të huajt kanë një problem kryesor. Ata thonë: ne duam që të zhvillohet demokracia. Berisha ka qenë kryeministër, ka patur akuza për korrupsion, është e vjetra, le të ikë ai dhe të vijnë ca të rinj. Po sikur ju në krye të PD-së të jeni të rrethuar nga 10-15 nga ata të rinjtë që japin një vizion tjetër për të ardhmen, kanë një gjuhë tjetër, që flasin me të huajt me gjuhën e tyre, ndoshta edhe qëndrimi i ambasadorëve dhe ndërkombëtarëve do të jetë në një dritë më pozitive. Por nëse PD mbetet e mbyllur dhe e vetmja gjë që diskututojmë jeni ju që flisni, kjo e vë në vështirësi.

Berisha: Unë kam respekt të veçantë për ambasadorët, por jo për ata që tregojnë mungesë totale respekti për vendin.

PD po rindërtohet sot mbi parimet më të drejta. Ti fole për një grup të rinjsh që duhet të jenë. Nëse duhet ë jemi të vërtetë primaret janë porta më e hapur, më dinjitoze për çdo të ri që do që të angazhohet në politikë dhe PD po e bën këtë. Kjo është forma më e vërtetë. Prandaj dhe tjetri ka ardhur nga ana e anës për të marrë pjesë në primare, prandaj edhe personalitetet po marrin pjesë në primare dhe këto janë me të vërtetë të atyre që garojnë, jo të kryetarit dhe të kryesisë. Ky është një hap, një mekanizëm, por edhe të tjerë do të ketë. Kjo është një betejë e një rëndësie jetike.

Nëse dikush mendon se do t’i diktojë këtij vendi me 1000 halle që ka se kush duhet të hyjë apo jo në parlament, kjo ndodh vetëm në ish-sistemet koloniale dhe kurrë midis vendeve të lira. Pse ndodhi? Mafie, mafie dhe vetëm mafie e Xhorxh Sorosit dhe unë e di mirë se çfarë flas, por unë mbroj interesat, sovranitetin dhe dinjitetin e vendit tim.

Sejamini: Doktor shqiptarët kanë nevojë që të dëgjojnë edhe një “këngë” tjetër, më optimiste.

Berisha: Jam plotësisht dakord, por situata është kjo. Steve Jobs e bënë copash, por u rikthye. Çfarë nuk i bënë atij. Nuk them se jam ai, por historia e rikthimit është kjo. I ndodhi edhe Injaco Lulës, që e futën në burg, por pas dy mandatesh 6-7 vjeçare sot është president i Brazilit. Pra rikthimet janë të rralla, por janë të suksesshme.