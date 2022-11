Lista Serbe del me një sqarim për serbët, pas marrëveshjes së arritur mbrëmë në Bruksel

Lista Serbe me anë të një postimi në Facebook njofton se e mirëpret marrëveshjen e arritur në Bruksel, e cila siç thanë, konfirmoi se targat KM mbeten në përdorim, se askush nuk do t’i heqë e as nuk do të shqiptohen gjoba për qytetarët serbë që posedojnë automjete me targa KM.

Kjo parti tutje shkruan se dëshirojnë t’i informojmë qytetarët se të gjithë pronarët e automjeteve me targa KM do të mund të funksionojnë normalisht dhe në momentin e skadimit të regjistrimit ekzistues do të mund të zgjasin vlefshmërinë e regjistrimit të tyre KM si më parë.

“Të gjithë pronarët e automjeteve me targa KM do të mund të përdorin dhe zgjasin regjistrimin për automjetet me targa KM”.

“Targat ekzistuese mbeten dhe do të mund të zgjerohen dhe të reja nuk do të lëshohen për momentin. Kujtojmë se qëndrimi ynë ishte që të mbesin targat KM, të mos konfiskohet prona e qytetarëve, të mos shqiptohen gjoba, e as të pengohet liria e lëvizjes së tyre. Kemi kërkuar që targat KM të mbeten, e jo të shtohet numri i tyre”, thuhet në reagimin e Listës Serbe.