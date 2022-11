Vizita e papritur e shefit të ‘Binance’ në Shqipëri

Kjo e fundit, e përshkruan veten si platforma e parë në botë tërësisht sovrane digjitale.

Megjithëse arsyeja e saktë e vizitës së Zhao-s në Shqipëri ende nuk dihet, CEO i Binance la të kuptohet se do të zgjeronte përpjekjet e tij për kriptovalutat, duke deklaruar se “shtytja e adoptimit të kriptove nuk ndalet kurrë”.

Kompania e kriptovalutës dhe blockchain-ve nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment nga Albanian Post.

Zhao kohët e fundit ka zhvilluar një sërë vizitash në disa shtete për të forcuar adoptimin dhe inovacionin e kriptove.

Vende si Emiratet e Bashkuara Arabe, Brazili, Uruguaj, Argjentina, El Salvadori, Bahreini, Kazakistani, Malajzia, Vietnami, Filipinet dhe Palau janë disa nga vendet ku CEO i Binance filloi kohët e fundit për të folur dhe promovuar përdorimin e kriptomonedhave dhe blockchain në tërësi.

RNS.ID duke qenë një projekt kriptosh i bazuar në zinxhirin BNB të Binance mund të ndihmojë në lehtësimin e ofertës së ID-ve digjitale në vend, pas përpjekjes së suksesshme të ekipit në Republikën e Palau-s.

Në qershor, Zhao vizitoi Palau-n për të nisur ID NFT-të e mbështetura nga BNB Chain, ku ai u njoh me programin e Rezidencës Digjitale të Sistemit të Emrave Root (RNS), të zhvilluar nga Cryptic Labs me bazë në Kaliforni.

Cryptic Labs është një institut kërkimor dhe përshpejtues komercial pionier i blockchain që fokusohet në gjetjen e zgjidhjeve për çështjet themelore në blockchain, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me sigurinë, privatësinë dhe besimin.

Si funksionon blockchain?

Imagjinoni që jeni duke bërë pazar, por karta juaj nuk funksionon.

Rezulton se banka juaj ka pasur një dështim kompjuterik dhe asnjë nga klientët e saj, përfshirë ju, nuk mund të paguajë për asgjë.

Por, çka ndodh nëse banka do të kishte akses në një regjistër, ose librin kryesor, të bilancit në kartat tuaja të kreditit dhe debitit që përditësohej sa herë që blini diçka?

Edhe me sistemet e bankës të mbyllura, kartela juaj do të funksiononte përsëri në supermarket, sepse vetë banka do të njihte gjendjen tuaj.

Kjo është vetëm një mundësi e ofruar nga një libër i shpërndarë, i referuar gjithashtu si një zinxhir bllokues.

Teknologjia ka ekzistuar për më shumë se një dekadë dhe është reklamuar shumë.

Tingëllon goxha e dobishme, por në praktikë, ajo është e vështirë të përdoret. Pra, çfarë ndodhi?

Blockchain ka luftuar për të gjetur një qëllim, përtej fuqizimit të kriptomonedhave si Bitcoin.

Në atë skenar, blockchain vepron si një rekord universal i çdo transaksioni Bitcoin të bërë ndonjëherë.

Blockchain është një libër, ose regjistër i atyre transaksioneve dhe përdoruesit në rrjet bashkëpunojnë për të verifikuar transaksionet e reja kur ato ndodhin.

Ata shpërblehen financiarisht për këtë përpjekje – një ndërmarrje e njohur si “Mining Bitcoin”.

Por ideja bazë, e një libri të informacionit të shpërndarë rreth shumë përdoruesve të ndryshëm në vend që të mbahet në qendër, ka nxitur shumë interes.

Përkrahësit kanë argumentuar prej kohësh se mund të jetë një alternativë më e mirë për bazat e të dhënave tradicionale.

Tregtimi i kriptovaluatave në Shqipëri

Raporti i publikuar nga platforma për kriptomonedha, Chainanalysis, e nxjerr Shqipërinë të dytën pas Greqisë në rajon, për sasinë që zotëron.

Mbi 50% e shqiptarëve posedojnë kriptomonedhën Ethereum, 25% kripto me vlerë të fiksuar dhe 10% Bitcoin, pjesa tjetër janë kriptomonedha alternative.

Analiza e Chainanalysisn thekson se Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që kryen transaksionet e monedhave digjitale pa monitorim dhe i paprekur nga sistemet përkatëse. Ndonëse, sipas autoriteteve financiare në Shqipëri, po punohet për centralizimin e këtij tregu.

Kriptovaluta shqiptare

Vitin e kaluar, Shqipëria pati kriptovalutën e saj të parë – Albcoin (Alb për Shqipëri dhe Coin për monedhë), emri i koduar i së cilës është ALBC.

Kjo kriptomonedhë vepron në rrjetin e Ethereum dhe xDai, ku ndryshe nga Bitcoin, është më i sigurt dhe transparent në transaksione.

Njëri nga dy themeluesit e monedhës, T.M. ka treguar për Albanian Post (AP) se u janë dashur tri vite për të krijuar monedhën dhe për ta hedhur atë në treg.

Sipas tij, për të krijuar një kriptomonedhë, nuk mjafton vetëm ndërlidhja “midis aftësive të programimit të sistemeve të regjistrave të shpërndarë dhe njohja e sistemeve ekonomike”, por duhet një kapital i konsiderueshëm financiar.

Ky i fundit shërben si “garanci vlere për projektin, në mënyrë që edhe vetë kriptomonedha të ketë një vlerë të sajën në treg”.

Nëpërmjet gjithë kësaj pune, sipas T.M., synohet që, ashtu siç njerëzit kanë fituar njohuri nga Bitcoin, “të njëjtën gjë të arrijnë edhe shqiptarët me AlbCoin-in”.

“Kriptovalutat apo teknologjia e regjistrave të shpërndarë janë akoma të panjohura në Shqipëri”, tha T.M.

“Prandaj”, shtoi ai, “ne kemi qëllim që të rrisim ndërgjegjësimin e popullit shqiptar në këtë proces ndryshimi ekonomik global”.

“Jemi në një proces ndryshimi ekonomik global. Shqipëria nuk mund të ngelet mbrapa. Këtë herë, nuk mund t’ia falim vetes kur shtete me më shumë probleme se ne, si Nigeria, po e përdorin këtë teknologji në masë”, përmbylli ai.