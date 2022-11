Importet e kafesë, rënie me 23% në 9-mujor, shkak tkurrja e konsumit nga kriza dhe emigracioni

Kafeja është një produkt mjaft popullor në vendin tonë dhe është aktiviteti më i përhapur i biznesit në vend.

Të dhënat nga INSTAT për 10-mujorin që referojnë tregtinë me jashtë tregojnë se importet e kafesë shënuan rënie me 23% gjatë janar-tetor. Gjatë kësaj periudhe u importuan 6 tonë kafe, çaj dhe erëza nga 7,8 tonë ne të njëjtën periudhe të vitit 2021, me një rënie 23%.

Peshën kryesore në importet e këtij grupi mbi 95 për qind e ka kafeja. Edhe Ministria e Financave raportoi në të dhënat e 9 – mujorit se importet e kafesë ishin më të ulëtat që nga viti 2014.

Burimet nga tregu pohojnë se, rënia e importeve të kafesë lidhet me tkurrjen e konsumit sidomos në bare dhe restorante. Rënia e konsumit ka disa arsye pse po ndodh.

E para, çmimet e larta kanë frenuar shpenzimet për disa shtresa. Baret dhe restorantet përballë kostove më të larta dhe rritjes së çmimit të kafesë në bursa kanë rritur çmimin e një filxhani kafe në bare. Në zonat më të frekuentuara të Tiranës një kafe kushton rreth 90-100 lekë, nga 70-80 lekë më parë.

Konkurrenca e madhe po pengon, pasi logjikisht çmimi i një filxhani kafe nuk duhet të jetë më pak se 1 euro ne te gjithë vendin, pohojnë administratorë të bareve të kafesë.

“Kostot nga qira dhe nga pagat e stafit janë rritur ndjeshëm. E kemi rritur çmimin gradualisht për të mbajtur nën kontroll klientelen, por është shumë e vështirë. Në një muaj fitimet nuk janë as një rrogë normale”, tha administratori i një bari në zonën e Tiranës së Re.

Kryetari i shoqatës së Bareve dhe Restoranteve, Enri Jahaj se, për shkak të rënies së xhiros në kryeqytet shumë struktura shërbimi po jepen me qira, pasi për pronarët është e paleverdishme mbajtja e biznesit.

Rënia e konsumit tha ai po nxitet nga kriza ekonomike dhe nga emigrimi i mprehtë i njerëzve. Emigrimi jep ndikim të menjëhershëm të konsumi i kafesë, tha Jahaj.