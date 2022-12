Cooper: Beogradi dhe Prishtina gëzojnë vëmendjen e mediave dhe nuk arrijnë një marrëveshje

“Do të ishte mirë – megjithëse nuk jam i sigurt se cilat janë detajet e një propozimi të tillë. Ka shumë prej tyre që qarkullojnë – propozime të shumta janë testuar në publik. Në kohët e vjetra, u arrit një marrëveshje për një Union të Komunat me shumicë serbe – që dukej si një mënyrë e arsyeshme për t’iu qasur çështjes së serbëve në Kosovë”, tha Cooper dhe shtoi se nuk është i sigurt nëse palët në proces janë të gatshme për një gjë të tillë.

Cooper vlerësoi se është me rëndësi jetike që BE dhe SHBA të punojnë së bashku për këtë. “Është jetike të punojmë së bashku për këtë, sepse situata meriton vëmendje dhe është potencialisht e rrezikshme. Kanë kaluar njëzet vjet nga konflikti në Kosovë, kjo është një kohë e gjatë dhe gjërat ende nuk janë zgjidhur,” tha Cooper, duke shtuar se Situata është më e mirë, disa nga gjërat kanë përfunduar, por procesi nuk ka përfunduar.

Në vitin 2011 dhe 2012, Cooper ndërmjetësoi bisedimet që filluan pasi Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë lëshoi ​​një opinion këshillues në vitin 2010, me kërkesë të Serbisë, se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk shkel të drejtën ndërkombëtare.

Pas kësaj, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi një rezolutë me të cilën ftoi Serbinë dhe Kosovën në dialog për inkurajimin e bashkëpunimit, i cili, siç u tha, do të siguronte përparimin e të dy palëve në rrugën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe një jetë më të mirë për to. qytetarët. Ishte gjithashtu një prelud për fillimin e dialogut teknik, kujton VoA.