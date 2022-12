Mediat serbe: Vuçiç nuk e firmosi deklaratën e përbashkët në Samitin e Tiranës

Megjithatë, delegacioni i BE-së në Tiranë ka deklaruar se në fakt në Samit kishte linjëzim me deklaratën ndërsa shtohet se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë qenë në një linjë. Po ashtu, theksohet se firmosje të ndonjë deklarate në vetvete nuk ka pasur. Mediat serbe raportojnë gjithashtu se presidenti serb shtoi se propozimi franko-gjerman do të diskutohet, por nuk mund të thuhet nëse do të pranohet ose jo.