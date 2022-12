Tensionet në veri të Kosovës, Osmani pret në takim Escobarin

Bashkë me Ecobar në Kosovë ka qenë e paraparë të vjen të hënën edhe këshilltari i lartë i Departamentit amerikan të Shtetit, Derek Chollet, mirëpo, siç u raportua ai ka anuluar vizitën në Kosovë për arsye të infektimit me COVID 19.

Mediat u lejuan të marrin pamje vetëm në fillim të takimit, derisa nga zyrtarë të presidencës u bë e ditur se nuk do të ketë deklarata për media pas takimit.

Pas takimit me presidenten Osmani, Escobar do të takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti.