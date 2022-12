Marjana Semini zgjidhet anëtare e Gjykatës Kushtetuese

Kuvendi miratoi mbreme me 58 vota pro emërimin e Marjana Seminit anëtare të Gjykatës Kushtetuese. Ardian Dvorani mori 14 vota dhe Arta Vorpsi mori 2 vota. Meqënëse asnjë nga kandidatët nuk ka marrë numrin e votave të kërkuara nga ligji, Marjana Semini e renditur e para emërohet anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

Me kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste votimi për zgjedhjen e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese ishte i fshehtë.

Kuvendi zgjodhi me 71 vota pro, 5 kundër dhe 1 abstenim, Gentiana Sulën, kryetare të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit. Votimi ishte i fshehtë me kuti.

Me votim të fshehtë me kuti, Kuvendi zgjodhi me vota 72 vota pro, 4 kundër dhe 3 abstenim Erjola Sadushin anëtare të Bordit të Entit Rregullator të Energjisë Elektrike.

Po ashtu me votim të fshehtë, Kuvendi rrëzoi kandidaturat e propozuara nga Partia Demokratike për Avokatin e Popullit, Ledio Brahaj me 71 vota kundër dhe Altin Goxhaj me 70 vota kundër. Kuvendi duhet të rihapë procesin për zgjedhjen e Avokatit të Popullit