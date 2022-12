Meloni: Kyriakos Mitsotakis dhe unë ndajmë një qasje të përbashkët për shumë çështje

Për Greqinë dhe bashkëpunimin e saj me qeverinë greke, ka përmendur sot kryeministrja italiane, Giorgia Meloni , duke iu përgjigjur një pyetjeje të APE-MPE, gjatë intervistës së saj informuese për vitin që mbyllet pas pak ditësh.

Në pyetjen për takimin e saj të fundit me Kyriakos Mitsotakis dhe bashkëpunimin e qeverisë greke me qeverinë italiane, si dhe në lidhje me rëndësinë e “filotimos” greke, kryeministrja italiane Georgia Meloni theksoi:

“Dua t’ju ​​them fillimisht se referencën për “filotimos” e kam zbuluar duke lexuar. Më pëlqeu shumë dhe pashë që kuptimi i kësaj fjale u pëlqye nga të gjithë, reagime të shumta pozitive. Është shumë e rëndësishme të bëni gjithçka që mundeni, me gjithë forcën dhe mundin tuaj, kuptimi i fjalës “filotimos” është i jashtëzakonshëm. Marrëdhënia ime me Greqinë ka të bëjë kryesisht me leximin e autorëve klasikë. Ne patëm një takim veçanërisht të përzemërt dhe të gjatë me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis. Ne ndajmë qasjen për shumë çështje, ulemi pranë njëri-tjetrit, në të njëjtën “tavolinë”, në Samite. Që në takimin e parë u zhvillua një marrëdhënie e ngushtë. Jemi koordinuar për çështjen e tavanit të energjisë, autonomisë dhe sigurisë energjetike, por edhe për menaxhimin e flukseve migratore dhe mbrojtjen e kufijve të jashtëm”.

Duke iu referuar bashkëpunimit, midis dy vendeve, Georgia Meloni shtoi:“Ju do të mbani mend që Greqia, me Qipron dhe Maltën, bashkë-nënshkruan me Italinë një tekst për rastin e anijes Ocean Viking dhe nënvizuan se ka vende që janë më të ekspozuara ndaj gjithë kësaj çështjeje. Puna që bëmë së bashku duhet të vazhdojë dhe të çojë në përcaktimin e saj, në një tekst zyrtar, si prioritet i Komisionit Evropian, diçka që nuk kishte ndodhur kurrë më parë. Tema kryesore e Samitit të ardhshëm do të jetë imigrimi dhe mbrojtja e kufijve të jashtëm. I gjithë ky bashkëpunim ka qenë veçanërisht efikas dhe ne synojmë ta vazhdojmë. Italia po investon në dimensionin mesdhetar dhe besoj se mund të luajë një rol qendror në një sërë çështjesh, siç është fusha e energjisë. Aleanca jonë me vendet e Mesdheut, veçanërisht në Evropë, është e një rëndësie kyçe, ndërkohë që ka çështje shumë interesante në çfarë ka të bëjë me sektorin e mbrojtjes. Kemi një partneritet të shkëlqyer, të cilin dëshirojmë ta vazhdojmë”..