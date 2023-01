Chollet thotë se s’ka afat për arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi

Këshilltari i Departamentit të Shtetit, Derek Chollet, ka thënë të mërkurën në Kosovë se nuk ka afat për arritjen e një marrëveshjeje në mes Kosovës dhe Serbisë.

Gjatë një konference për media, ai ka thënë se marrëveshja është e rëndësishme. “Marrëveshja është urgjente, por nuk ka afat për të”, ka thënë shkurt Chollet.

Ai po ashtu ka deklaruar se SHBA-ja kërkon themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Por thotë se asnjëherë nuk do ta mbështesin një “Republika Srspka në Kosovë”.

“Ne presim nga Qeveria e Kosovës të paraqesë disa propozime në tavolinë. Dua ta bëj të qartë që ne nuk e përkrahim dhe nuk do të përkrahim aranzhime si ato të Republikës Serbe dhe nuk po i kërkojmë Kosovës të përkrahë çfarëdo aranzhimi që nuk është në përputhje me Kushtetutën e vet dhe me Vendimin e Gjykatës Kushtetuese të vitit 2015”, ka thënë ndër tjerash ai.