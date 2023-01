Gjermania dhe Franca – Formësimi i Evropës sonë për gjeneratën e ardhshme

Shkruajnë Olaf Sholz dhe Emmanuel Macron

Për të formësuar Evropën për gjeneratën e ardhshme, kancelari Scholz dhe presidenti francez Emmanuel Macron përcaktuan shtatë synime strategjike në artikullin e tyre të ftuar në Frankfurter Allgemeine Zeitung.

60 vjet më parë, kancelari Konrad Adenauer dhe presidenti Charles de Gaulle nënshkruan Traktatin historik të Elyseesë. Ne, gjermanët dhe francezët, jemi fëmijët e këtij momenti definues që i dha fund dekadave, nëse jo shekujve, rivaliteteve të hidhura dhe luftërave të përgjakshme midis dy vendeve tona në zemër të Evropës. Nënshkrimi i kontratës ishte një gjest i madh pajtimi. Më pak se 20 vjet pas përfundimit të tmerreve të Luftës së Dytë Botërore që kishte shkaktuar Gjermania, ky hap ishte gjithçka tjetër veçse një çështje e natyrshme. U desh një guxim i madh moral për t’i dhënë fund kësaj të shkuare tragjike. Kërkonte një të kuptuar të qartë se historia jonë e gjatë, gjatë së cilës vendet tona kanë konkurruar gjithmonë me njëri-tjetrin, duhet të çojë në një të ardhme ku të qëndrojmë krah për krah, sepse të rinjtë në të dy anët e Rhine kishin të drejtë të jetonin në paqe dhe për të krijuar një të ardhme më të mirë.

Ky fat i përbashkët ka evoluar në diçka më të madhe se vetëm dy vendet tona. Traktati i Elyseesë synonte të rinovonte marrëdhëniet dypalëshe midis Gjermanisë dhe Francës. Por jo vetëm kaq: ai formuloi synimin që të dyja vendet të punojnë drejt ëndrrës së përbashkët për një Evropë të bashkuar.

Në qendër të këtij premtimi për një të ardhme të përbashkët ishte refuzimi i çdo lufte, çdo barbarie, çdo imperializmi. Dhe periudha e gjatë e paqes në Evropë ishte dëshmi se kjo ëndërr mund të bëhej realitet. Në vitin 2022 Rusia riktheu luftën në Evropë dhe bashkë me të vuajtjet e tmerrshme për popullin ukrainas.

Që nga fillimi i luftës ne vepruam shpejt dhe me vendosmëri. Ne po i ofrojmë Ukrainës mbështetje politike, financiare dhe humanitare, kemi furnizuar me armë dhe municion në një shkallë të paprecedentë dhe kemi trajnuar ushtarë ukrainas. Të gjitha vendimet tona janë të koordinuara me kujdes me partnerët tanë dhe një sinjal i qartë për popullin ukrainas: ne qëndrojmë pranë tyre. Rusia duhet dhe nuk do të jetë e suksesshme me luftën e saj të paligjshme dhe të paskrupullt të agresionit kundër Ukrainës.

Kjo luftë është një kujtesë se brezit tonë i takon ta shpëtojë ëndrrën e etërve themelues nga shembja. Pika e kthesës ka çuar në një ringjallje strategjike që përfshin synimin e sovranitetit evropian. Tani është detyra jonë edhe një herë të sigurojmë që brezat e ardhshëm të evropianëve të mund të jetojnë në një kontinent paqeje, prosperiteti dhe lirie.

Në këtë kohë historike, të gjithë duhet të gjejmë guximin të shohim përpara me guxim, të bashkuar dhe me mendje të hapur. Kancelari Federal Konrad Adenauer dhe Presidenti Charles de Gaulle na kanë treguar rrugën – ne jemi të vendosur për të realizuar ëndrrën e tyre. Ne jemi të përkushtuar të sigurojmë që kur fëmijët tanë të rriten për të qenë qytetarë të këtij kontinenti, Bashkimi Evropian do të jetë një udhëheqës edhe më i fortë i shpresës.

Nga bisedat e shumta ne e dimë se partnerët dhe miqtë tanë në Evropë ndajnë këtë bindje. Së bashku me ta duam ta kthejmë këtë bindje në realitet. Për të formuar Evropën tonë për gjeneratën e ardhshme, ne duam të punojmë drejt shtatë qëllimeve strategjike.

Sfida e parë e madhe për ne është të sigurojmë që Evropa të bëhet edhe më sovrane dhe të ketë kapacitetin gjeopolitik për të formësuar rendin ndërkombëtar. Për një Evropë të fortë të së nesërmes, tani duhet të investojmë më shumë në forcat tona të armatosura dhe në themelet e industrisë sonë të armatimit në Evropë. Kjo përmirëson aftësitë tona mbrojtëse dhe në këtë mënyrë promovon edhe marrëdhëniet transatlantike. Aftësitë e përmirësuara evropiane dhe një shtyllë më e fortë evropiane në NATO na bëjnë gjithashtu një partner më të fortë në anën tjetër të Atlantikut për Shtetet e Bashkuara – të pajisur më mirë, më efikas dhe më të fuqishëm kur bëhet fjalë për të përballuar sfidat kryesore ndërkombëtare.

Së dyti, forca gjeopolitike varet jo vetëm nga aftësia ushtarake, por edhe nga qëndrueshmëria dhe aftësia jonë për të vepruar me shikim përpara në fushat strategjike. Ne do të përmirësojmë diversifikimin strategjik të furnizimit dhe do të forcojmë aftësitë tona në zonat kritike dhe do të synojmë të bëhemi kontinenti i parë neutral i karbonit në botë. Ne do të pranojmë vendimet kombëtare për përzierjen e energjisë. Mbi të gjitha, ne po fokusohemi në energjitë e rinovueshme dhe burimet e energjisë me karbon të ulët, masat për efiçencën e energjisë, rrjetet e forta të ndërlidhura dhe përdorimin e hidrogjenit, të cilin do ta prodhojmë dhe do ta importojmë. Ne do të punojmë për të përmirësuar funksionimin e tregut të energjisë elektrike dhe do të marrim pjesë në blerjen e përbashkët të gazit në nivel evropian. Ne duam të forcojmë partneritetet tona strategjike me të gjithë ata që punojnë për të mbështetur rendin ndërkombëtar siç parashikohet në Kartën e Kombeve të Bashkuara. Ne duam të promovojmë tregtinë e lirë dhe të ndershme si gur themeli i prosperitetit tonë. Për të zgjeruar marrëdhëniet tona tregtare, ne mbështesim një axhendë tregtare ambicioze me OBT-në në qendër dhe marrëveshje moderne tregtare me partnerë në mbarë botën.

Së treti, ne duam që Bashkimi Evropian të udhëheqë rrugën drejt shndërrimit në një lider botëror në prodhim dhe inovacion. Ne do të sigurojmë që të kemi kornizën dhe mjetet e duhura për të arritur këtë qëllim dhe do të çojmë përpara atë që qëndron në zemër të fuqisë sonë ekonomike globale: tregun unik demokratik më të madhin në botë, 30-vjetorin e të cilit po festojmë. Ne do të angazhohemi fort ndaj një strategjie ambicioze për të rritur konkurrencën e industrisë evropiane dhe një mjedis evropian që stimulon konkurrencën dhe inovacionin, që është një e mirë e përbashkët e vlefshme e BE-së.

Së katërti, duke forcuar modelin tonë unik evropian, ne duhet të sigurojmë që progresi ekonomik dhe social të shkojnë paralelisht me tranzicionin ekologjik. Për ne, kjo do të thotë mbi të gjitha të vazhdojmë të jemi në ballë të luftës kundër ndryshimeve klimatike dhe humbjes së biodiversitetit, si dhe të mbështesim dhe fuqizojmë qytetarët tanë për të përballuar sfidat dhe për të përfituar nga tranzicioni ekologjik, duke mos lënë asnjë të lejuar pas. Ne duam të zhvillojmë më tej standardet e përbashkëta sociale dhe tatimore të Evropës, duke hapur rrugën drejt më shumë konvergjencës dhe barazisë sociale, duke forcuar aftësinë tonë kolektive për të ofruar punë cilësore, më të kualifikuar dhe më të paguar për fuqinë punëtore evropiane.

Së pesti, kur flasim për gjeneratën e ardhshme, kjo do të thotë të flasim edhe për aftësinë tonë për të investuar, e cila nuk duhet të jetë inferiore ndaj qëllimeve dhe vlerave tona. Prandaj ne bëjmë thirrje për hapa më ambicioz drejt bashkimit të tregjeve të kapitalit dhe kompletimit të unionit bankar. Shtetet anëtare do të vazhdojnë të sigurojnë qëndrueshmërinë e financave publike, duke përfshirë përmirësimin e cilësisë së financave publike dhe duke u fokusuar në investimet dhe reformat e nevojshme për tranzicionin e gjelbër dhe dixhital dhe për elementët thelbësorë të sovranitetit evropian. Kjo duhet të mbështetet nga një buxhet efikas i BE-së që investon në të mirat publike evropiane dhe ka burime të veta reale.

Sado e rëndësishme që të jenë çështjet ekonomike, ajo që duam të lëmë pas për fëmijët tanë është ajo për të cilën përfaqëson vërtet Evropa: liritë individuale, sundimi i ligjit dhe pjesëmarrja demokratike – dhe mbrojtja e qytetarëve të saj. Këto vlera dhe parime janë në qendër të Bashkimit Evropian. Prandaj, Bashkimi Evropian duhet të vazhdojë të mbrojë me siguri qytetarët evropianë dhe liritë e tyre. Ne duhet të vazhdojmë përpjekjet tona për sundimin e ligjit dhe liritë individuale, dhe të vendosim standarde në nivel ndërkombëtar, për shembull në sektorin dixhital. Importet në Bashkimin Evropian duhet të jenë në përputhje me standardet tona të sigurisë, të drejtave të njeriut, mjedisore dhe sociale. Ne duam sigurinë e lirisë së lëvizjes, veçanërisht për nxënësit, duke siguruar njëkohësisht kontrolle më efektive në kufijtë e jashtëm.

Dhe së fundi, këto ideale nuk janë vetëm një arsye e rëndësishme për tërheqjen që Bashkimi Evropian shpalos afër dhe larg. Ato janë edhe arsyeja pse Bashkimi Evropian është një spirancë e stabilitetit në kontinentin evropian, jo më pak për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne po përpiqemi për përparim të shpejtë dhe konkret në procesin e zgjerimit të BE-së. Në të njëjtën kohë, ne duhet të sigurojmë që një Bashkimi Evropian i zgjeruar të mbetet i aftë për të vepruar, me institucione më efikase dhe procese vendimmarrëse më të shpejta, veçanërisht përmes zgjerimit të votimit me shumicë të cilësuar në Këshill.

60 vjet pas nënshkrimit të Traktatit të Elysee, Gjermania dhe Franca janë dakord kur shikojnë çështjet themelore për të ardhmen e Evropës. Ne po ndjekim të njëjtat synime lidhur me një Bashkimi Evropian elastik, të fortë dhe sovran. Edhe në fushat ku nuk jemi dakord, ne po punojmë me vendosmëri për të gjetur përgjigje të përbashkëta – përgjigje që do të donim t’i diskutonim së bashku me partnerët tanë evropianë. Në historinë e kontinentit tonë ne kemi arritur një pikë vendimtare. Brezi ynë ka për detyrë të formësojë të ardhmen e brezit të ardhshëm me ëndrrat e tyre. Për të kompletuar, përmirësuar dhe forcuar Evropën duhen përpjekje të përmasave gjigante; por gjashtëdhjetë vitet e fundit na kanë mësuar se asgjë nuk është e pamundur.

Ky artikull i Kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe Presidentit të Francës Emmanuel Macron është publikuar në gazetën gjermane “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, me rastin e 60 vjetorit të pajtimit franko -gjerman. I njëjti është publikuar edhe në faqen e Kancelarisë gjermane.