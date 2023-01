Serbët “braktisën” Shqipërinë në 2022; Më pak rusë dhe ukrainas, por sërish prezentë

Konflikti Rusi-Ukrainë, që në fillim të tij në muajt e parë të vitit të shkuar, u cilësua si një faktor që do të sillte tkurrje të vizitorëve nga këto vende që po i drejtoheshin Shqipërisë, në formë individuale dhe të organizuar tre vitet e fundit.

Në të vërtetë nga Rusia dhe Ukraina turistët nuk kanë munguar as gjatë vitit 2022, por në shifra siç pritej ishin më të ulëta. Kështu për periudhën janar-nëntor 2022, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit raportoi se ishin 37 mijë shtetas të huaj, nga 109 mijë që ishin për të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Kjo rënie me 66% i atribuohet situatës së luftës. Ndërkohë shtetasit nga Rusia shënuan një tkurrje me 12% për janar-nëntor 2022 në raport me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Në total për 11-mujor hynë në Shqipëri 30 mijë shtetas nga Rusia.

Ardhja e dy grupeve si rusët dhe ukrainasit u theksua gjatë vitit të pandemisë në vendin tonë. Për shkak të mbylljes së kufijve dhe pamundësisë për të udhëtuar lirshëm, Shqipëria ndoqi një politikë më liberale, gjë që bëri që ukrainasit të vinin në formë të organizuar dhe e njëjta gjë ndodhi edhe gjatë vitit 2021 kur u theksua më shumë.

Rusët, nga ana tjetër, edhe pse në shifra më modeste sërish përmes agjencive të interesuara po shihnin Shqipërinë si një treg për turizmin e organizuar në bashkëpunim me turoperatorët shqiptarë.

Turistët nga Serbia gjithashtu kanë pësuar një rënie me 2% për janar-nëntor 2022 në raport me të njëjtën periudhë të vitit 2021.

Në shifra, Shqipërinë e vizituan mbi 95 mijë shtetas serbë nga 97 mijë që ishin në 2021 sipas statistikave të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Edhe për turistët nga Serbia rritja gjatë viteve të pandemisë u pa si një mundësi për të kaluar drejt turizmit të organizuar më të konsoliduar por mbetet e paqartë sesa efektive ka qenë kjo përpjekje.

Një tjetër grup turistësh që gjatë vitit 2022 pësoi rënie në raport me vitin 2021 ishin shtetasit e huaj nga India. Në janar-nëntor 2021 numri i tyre ishte 14.4 mijë ndërkohë që në vitin 2022 për të njëjtën periudhë kjo shifër ishte me ulje 54%.

Heqja e plotë e kufizimeve në vitin 2022 duket se ka dhënë ndikim edhe këtu ku destinacionet e disponueshme për udhëtim ishin shumë më të mëdha dhe pati një rikthim të normalitetit.

Ndërkohë krejt e kundërta ka ndodhur me vende të tjera që kanë rritur numrin e vizitorëve drejt vendit tonë. Kosova vijon të jetë kryesorja ku për janar-nëntor shqiptarët e Kosovës shënuan shifrën mbi 3 milionë me rritje 20 për qind në raport me 2021-in.

Në vendin e dytë dhe të tretë janë Maqedonia e Veriut dhe Italia me rritje 19 për qind dhe 74 për qind që në numër është 631 mijë dhe 561 mijë hyrje të shtetasve nga këto vende.

Deri në nëntor 2022 në vendin tonë hynë 7.1 milionë shtetas të huaj, numri më i lartë i regjistruar ndonjëherë duke përmbysur edhe vitin 2019 që ishte më i miri deri para pandemisë.