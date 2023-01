“Vijesti”/Charles McGonigal dhe lidhjet ballkanike të agjentit të FBI-së në bashkëpunim me një oligark rus

Ish-agjenti i FBI-së u arrestua me ish-diplomatin rus dhe sovjetik Sergei Shestakov, të cilit iu dha shtetësia amerikane dhe punonte si përkthyes i gjykatës ruse. Sipas prokurorëve, në vitin 2019, të dy kanë punuar për heqjen e sanksioneve ndaj Deripaskës. Akuzat kundër një ish-agjenti të rangut të lartë të FBI-së se ai ka shkelur sanksionet duke punuar për oligarkun rus Oleg Deripaska vijnë pasi autoritetet amerikane shtojnë presionin ndaj rusëve të pasur pas pushtimit të Ukrainës nga Moska. Ky rast hedh dritë sesi oligarkët rusë mund të arrijnë në zemrën e shërbimeve të sigurisë amerikane, shkruajnë mediat botërore. Aktakuza ndaj ish-agjentit tregon gjithashtu se ai kishte lidhje të dyshimta biznesi me politikanë nga Shqipëria dhe Bosnja e Hercegovina.

Punon tek Deripaska

Ish-agjenti i lartë i FBI-së, Charles McGonigal, është akuzuar për shkelje të sanksioneve të SHBA-së dhe pjesëmarrje në pastrim parash ndërsa punonte për Deripaska, të cilin ai e ndihmoi në një hetim kundër një oligarku rival rus, sipas The Financial Times.

McGonigal, i cili shërbeu si agjent special i ngarkuar me kundërzbulimin në zyrën e FBI-së në Nju Jork dhe që hetoi Deripaskën ndërsa ishte në agjenci, u arrestua të shtunën, më 21 janar, njoftoi Departamenti i Drejtësisë të hënën, më 23 janar.

Ish-agjenti i FBI-së u arrestua me ish-diplomatin rus dhe sovjetik Sergei Shestakov, të cilit iu dha shtetësia amerikane dhe punonte si përkthyes i gjykatës ruse. Sipas prokurorëve, në vitin 2019, të dy kanë punuar për heqjen e sanksioneve ndaj Deripaskës.

Shtetet e Bashkuara vendosën për herë të parë sanksione ndaj Deripaskës, i cili e bëri pasurinë e tij në metale të papërpunuara, në vitin 2018 në përgjigje të aneksimit nga Rusia të gadishullit ukrainas të Krimesë në vitin 2014. Uashingtoni vendosi sanksione dhe kufizime vizash ndaj një numri biznesmenësh rusë pas pushtimit rus të Ukrainës. pjesë e përpjekjeve për të ndëshkuar Moskën dhe për të kufizuar lidhjet e saj financiare me pjesën tjetër të botës.

Deripaska është një nga të paktët oligarkë që flet kundër pushtimit të Ukrainës, duke e quajtur atë “çmenduri” dhe “gabim kolosal”, megjithëse ai shmangu kritikimin e drejtpërdrejtë të Presidentit rus Vladimir Putin. Konfliktet e tij me Kremlinin për luftën, sipas Financial Times, bënë pak për të përmirësuar marrëdhëniet e tij me qeveritë perëndimore.

Departamenti amerikan i Drejtësisë tha se McGonigal, i cili doli në pension nga FBI në 2018 pas 22 vitesh me agjencinë, ra dakord në vitin 2021 të “hetonte një oligark rival rus në këmbim të pagesave të fshehura nga Deripaska”. Prokurorët pretendojnë se ish-agjenti ka punuar për oligarkun si përmes studios ligjore ashtu edhe drejtpërdrejt, duke marrë dhjetëra mijëra dollarë për shërbimet e tij.

Në një rast të veçantë në Uashington, McGonigal akuzohet se ka pranuar 225,000 dollarë në para nga një ish-zyrtar i inteligjencës shqiptare.

Në fokus të prokurorisë amerikane

Një aktakuzë si ajo kundër McGonigal është një veprim i rrallë ligjor kundër një ish-zyrtari të tillë të lartë të zbatimit të ligjit dhe vjen, sipas The Wall Street Journal, pasi Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së kërkon të shtojë përpjekjet e tij për të hetuar avokatët dhe të tjerët që ndihmojnë Oligarkët rusë, si pjesë e fushatës së presionit të administratës Joe Biden kundër Presidentit Vladimir Putin pas pushtimit të Ukrainës.

Deripaska është në fokusin e prokurorisë amerikane, pasi sipas gazetës, ai prej kohësh dyshohet në SHBA si i lidhur me krimin e organizuar rus dhe ka kaluar vite duke u përpjekur të përmirësojë reputacionin e tij në Perëndim, si dhe të marrë leje. për të ardhur në SHBA.

Ai mohoi të kishte ndonjë lidhje me krimin e organizuar. Në Uashington, ai punësoi konsulentë të shtrenjtë, duke përfshirë ish-senatorin e ndjerë amerikan Bob Dole, ndërsa më parë organizonte festa në Forumin Ekonomik Botëror në Davos.

Megjithatë, përpjekjet e tij kanë hasur në pengesa, thekson Wall Street Journal. Megjithëse disa agjentë të FBI-së u përpoqën ta fitonin atë si një burim të mundshëm, Departamenti Amerikan i Shtetit refuzoi vazhdimisht t’i jepte vizë.

Gishtat e oligarkëve në shërbimet amerikane

Akuzat e rralla dhe serioze kundër një zyrtari të lartë të FBI-së, i cili mbikëqyri disa nga hetimet më sekrete dhe më të ndjeshme të kundërzbulimit të agjencisë, tregojnë se oligarkët rusë mund të arrijnë në zemrën e zbatimit të ligjit amerikan, thekson New York Times.

Arrestimi tronditi ish-kolegët e tij, tha gazeta, duke vënë në dukje se ata thanë se McGonigal kishte hetuar kryesisht kundërzbulimin dhe spiunazhin rus gjatë karrierës së tij të gjatë. Ai gjithashtu punoi në detyra shumë të ndjeshme në komunitetin e inteligjencës, duke udhëhequr një ekip të FBI-së që hetonte pse informatorët e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së SHBA-së (CIA) u arrestuan dhe u vranë në Kinë.

Përveç punës për çështjet e kundërzbulimit që lidhen me Rusinë dhe krimin e organizuar rus, McGonigal gjithashtu mori pjesë në hetimin për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të 2016-ës në SHBA.

Në vitet e tij të fundit në FBI, McGonigal drejtoi divizionin e kundërzbulimit të zyrës së byrosë në Nju Jork përpara se të pensionohej në shtator 2018. Po atë vit, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja e Departamentit të Thesarit vendosi sanksione ndaj Deripaskës.

Në aktakuzë thuhet se McGonigal, ndërsa punonte ende për FBI-në në vitin 2018, ishte lidhur nga Shestakov me një person që punonte për Deripaska përmes emailit. Shestakov i kërkoi gjithashtu McGonigal-it që të ndihmonte vajzën e një oficeri rus të inteligjencës të merrte një stazh në Departamentin e Policisë së Nju Jorkut në fushën e antiterrorizmit, mbledhjes së inteligjencës ose “ndërlidhjes ndërkombëtare”. Sipas aktakuzës, McGonigal pranoi dhe kërkoi ndihmë nga një i njohur në NYPD.

Në lidhje me Deripaska, McGonigal dhe Shestakov u angazhuan në vitin 2019 për të punuar për heqjen e sanksioneve ndaj oligarkut së bashku me një studio ligjore. Dy vjet më vonë, një person që punonte për Deripaska filloi negociatat me McGonigal dhe Shestakov për të punuar drejtpërdrejt për biznesmenin rus për çështje që nuk ishin të ligjshme nën sanksione, sipas aktakuzës.

Projekti, sipas New York Times, ishte për të hetuar një rival të identifikuar në aktakuzë si Oligarch-2. Sipas aktakuzës, Deripaska dhe ai oligark luftuan për kontrollin mbi një korporatë ruse. Deripaska gjithashtu donte një hetim mbi pasuritë e fshehura që një tjetër oligark mund të ketë jashtë Rusisë.

Në shkëmbimin e mesazheve elektronike mes të përfshirëve, sipas aktakuzës, ata nuk i janë drejtuar Deripaskës me emër, por “e dini tashmë kush”, “klient” dhe “djalë i madh”.

Lidhjet ballkanike

Ndërsa akuzat kundër McGonigal tregojnë se përpjekjet për të forcuar sanksionet ekonomike kundër rusëve të pasur pas pushtimit të Ukrainës mund të minojnë, ato kanë zbuluar lidhjet e ish-agjentit të FBI-së me politikanët ballkanikë, sipas The Washington Post.

Në një çështje të veçantë të paraqitur në Uashington, prokurorët pretendojnë se të paktën që nga gushti 2017, McGonigal nuk i zbuloi FBI-së marrëdhënien e tij me një ish-zyrtar të agjencisë së inteligjencës shqiptare, i përshkruar në aktakuzë si “Personi A”. Gjithashtu, sipas aktakuzës, ai nuk ka treguar se ka pasur kontakte me kryeministrin shqiptar Edi Ram.

Në fund të vitit 2017, autoritetet pretendojnë se McGonigal mori një total prej 225,000 dollarësh në para nga Personi A – fillimisht në një makinë të parkuar jashtë një restoranti në Nju Jork dhe dy herët e ardhshme në shtëpinë e personit në New Jersey. Sipas aktakuzës, McGonigal “i tregoi personit A se paratë do të paguheshin”.

Disa muaj më vonë, me nxitjen e McGonigal, FBI hapi një hetim kundër një lobisti amerikan që punonte për një parti politike shqiptare – rivalët e Ramës. Në atë hetim, personi A u identifikua si burim informacioni.

Ky, sipas Washington Post, nuk ishte rasti i vetëm në të cilin aktakuzat sugjerojnë se McGonigal e përdori punën e tij për të përfituar njerëz me të cilët kishte marrëdhënie të padeklaruara financiare ose personale.

Në një udhëtim në Austri në vitin 2017, McGonigal dhe një prokuror i Departamentit të Drejtësisë intervistuan një biznesmen dhe politikan shqiptar i cili i kishte thënë më parë McGonigal se donin që dikush të hetonte një kërcënim me vdekje ndaj tyre, thuhet në aktakuzë. McGonigal prezantoi personin A me atë person.

Sipas Washington Post.

Bëhet fjalë për ministren aktuale të Sigurisë Selma Cikotiq dhe biznesmenin e ndjerë nga Graçanica në veriperëndim të Bosnjë-Hercegovinës, Davud Zahiroviq.

Aktakuza pretendon se bashkëpunëtorët e McGonigal kërkuan takimin për arsye politike që do të përfitonin financiarisht Personin A. Më pas, McGonigal, sipas aktakuzës, propozoi që kompania farmaceutike t’i paguante gjysmë milioni dollarë një kompanie të regjistruar te Personi A si tarifë për organizimin e takim. /Vijesti/