Radev para Macron: Maqedonia e Veriut të dëshmojë se përpiqet për integrimin evropian

Institucionet në Republikën e Maqedonisë së Veriut duhet të dëshmojnë me rezultate se me të vërtetë përpiqen për integrim evropian. Kështu deklaroi presidenti Rumen Radev në një takim në Bruksel me presidentin francez Emmanuel Macron.

Fushata e radhës antibullgare në RSM, e cila çoi në një sërë krimesh të urrejtjes – zjarrvënie dhe të shtëna kundër klubeve kulturore bullgare dhe dhunë ndaj bullgarëve maqedonas, ngre pyetje për përgjegjësinë e institucioneve të vendit, theksoi Radev. Ai përkujtoi se edhe Bullgaria edhe RSM e kanë pranuar kornizën e negociatave të propozuar në kuadër të Presidencës franceze të Këshillit të BE-së dhe përfshirja e bullgarëve në kushtetutën e RSM-së është një hap i detyrueshëm para fillimit të negociatave. “Kemi vërejtur mungesë të vullnetit politik për reforma dhe ndryshime në kushtetutë. Në vend të kësaj, në vend po zhvillohet fushata e radhës antibullgare”, theksoi Rumen Radev.

Të dy presidentët vunë në dukje partneritetin e mirë midis Bullgarisë dhe Francës në fushën e energjisë dhe perspektivat e zhvillimit të tij. Ndër pikat kryesore të takimit ishin qasjet e mundshme për arritjen e anëtarësimit të Bullgarisë në Shengen.