Gazetari beogradas: Serbët e Kosovës të lirohen nga Beogradi, jo nga Prishtina

Kolumnisti Dejan Iliq, duike kritikuar qeverisjen 100 ditëshe të Qeverisë së Serbisë, ka thënë se serbët në Kosovë duhet të përpiqen të jetojnë vetëm dhe se “ne duhet t’i drejtohemi vetes”.

“Ndoshta serbët në Kosovë duhet të çlirohen nga Beogradi dhe jo nga Prishtina”, tha ai për N1, transmeton Gazeta Express.

Ai tha se në Serbi “nuk ka as qeveri, as institucione, as asgjë…Ne jemi varrosur në të njëjtin pozicion për dekada, çfarë qeverie e zezë”.