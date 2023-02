Bullgari/Ministri i Mbrojtjes: Nuk do të dërgojmë trupa në Ukrainë, dërgesat tona janë informacion i klasifikuar

Në një intervistë për televizionin bullgar BTV, ministri në detyrë i mbrojtjes Dimitër Stojanov i cilësoi si manipuluese pohimet se Bullgaria do të dërgojë trupa në Ukrainë. “Bullgaria do të dërgojë instruktorë në Gjermani dhe Poloni, siç ka vendosur Kuvendi Popullor. Deputetët vendosën më 9 dhjetor 2022 të dërgojmë deri në 60 ushtarakë në këto dy vende. Ata do të udhëzojnë ushtarakët ukrainas në territorin e Gjermanisë dhe Polonisë”, shpjegoi ai.

Në lidhje me ndihmën për Ukrainën, Stojanov theksoi se Bullgaria ka dhënë atë që mund të ndajë dhe që është kërkuar nga pala ukrainase dhe është në top-3 të prioriteteve të palës ukrainase.

Ajo që është dërguar është informacion i klasifikuar, theksoi ministri.