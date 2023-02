Kurti “paralajmëron” BE: Kujdes me lojërat, mos respektoni vetëm interesin e njërës palë

Kreu i ekzekutivit kosovar nuk pret zgjidhje të menjëhershme nga ky takim, por një vazhdimësi të diskutimeve dhe që të ecet mbi bazën e propozimit europian. Duke shtjelluar komentin e interesit të njërës palë, ai preku çështjen e Asociacionit, e shtoi se për gjëra të tjera nuk mund të flasin tani edhe për shkak se kjo varet nga ndërmjetësuesit perëndimorë.

“Pas të hënës, do të mund të dimë diçka më shumë se çfarë do të ndodhë”, u shpreh Kurti.

Herën e fundit kur u takuan në Bruksel, në nëntor të vitit 2022, Kurti dhe Vuçiç bartën me vete tensione dhe pasiguri lidhur me përdorimin e targave serbe në veri të Kosovës.

Këtë radhë, do të kenë në tryezë një propozim të qartë të bllokut europian lidhur normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Se cili do të jetë qëndrimi përfundimtar i tyre, nuk është e qartë, por spekulimet nëse do ta pranojnë ose jo përfundimisht planin franko-gjerman, kanë pushtuar opinionin publik në të dy krahët.

Ekspertë të ndryshme në Kosovë mendojnë se palët negociuese do të duhet të gjejnë një zgjidhje te mesme, në mënyrë që të mos përsëriten tensionet, dhe thonë se marrrëveshja me Serbinë duhet ta ketë edhe mbështetjen e popullit.