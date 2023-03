Shkreli: Nuk do ketë shembje të ndërtesave, audit teknik për qëndrueshmërinë e tyre

Procesi i auditit teknik për godinat publike apo private të ndërtuara mbi 50 vjet më parë nuk ka si synim shembjen e këtyre godinave, por mbledhjen e informacionit të domosdoshëm mbi kushtet aktuale dhe qëndrueshmërinë e tyre, në kushtet e amortizimit të mundshëm për shkak të kohës së gjatë që kanë kaluar qysh prej ndërtimit.

Drejtori i Institutit të Ndërtimit, Artan Shkreli ka konfirmuar se ky proces ka nisur që në vitin 2020, menjëherë pas tërmetit të vitit 2019 dhe tashmë qeveria do të miratojë aktet nënligjore për funksionimin e tij.

Shkreli tha, “se fokusi i kësaj nisme është siguria e qytetarëve dhe objekteve që ata disponojnë teksa ka bërë të ditur se pranë Institutit të Ndërtimit paraqiten çdo ditë qytetarë të cilët kërkojnë që të vlerësojnë qëndrueshmërinë e pronave të tyre, por njëkohësisht edhe bankat apo subjektet të cilat operojnë në tregun imobilar”.

“Ky proces do të fillojë menjëherë pas përfundimit të procesit të rindërtimit. Objektet që janë ndërtuar nga viti 1973 e tutje do t’i nënshtrohen një ekspertize teknike e cila do të nxjerrë në pah qëndrueshmërinë që këto objekte kanë, por edhe problematika të tjera që mund të kenë”, u shpreh Shkreli gjatë një interviste televizive.

Procesi do të udhëhiqet nga bashkitë dhe në fund do të jetë Instituti i Ndërtimit ai i cili do të certifikojë procesin. Kjo nisëm parashikohet të nisë menjëherë pas përfundimit të procesit të rindërtimit dhe pasi të miratohen edhe aktet nënligjore.