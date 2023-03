Takimi në Ohër/ Vuçiç: Ramë dakord për themelimin e komunave me shumicë serbe

“Për këtë jam shumë i lumtur”, u shpreh Vuçiç.

Asociacioni i komunave me shumicë serbe ka qenë një ndër kushtet e Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Me Asociacionin, Komunat me shumicë Serbe në Kosovë konsiderohen një entitet legal i themeluar në përputhje me “Ligjin mbi Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës”.