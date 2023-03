Borrell: Do të ketë pasoja nëse nuk përmbushen obligimet, BE-ja do t’i kërkojë me forcë

Shefi i diplomacisë evropiane, Josep Borrell, ka thënë se Bashkimi Evropian, me forcë do t’i kërkojë Kosovës e Serbisë që t’i përmbushin obligimet e tyre dhe se sipas tij, mos-përmbushja e tyre do të ketë pasoja. Borrell tha se duhet të fokusohen tek përmbajtja e asaj që është dakorduar sot dhe se sipas tij, është e qartë se të dy palët do të kenë përfitime të konsiderueshme nga kjo marrëveshje. “Të hënën, ministrat e Jashtëm të BE-së dhe liderët e BE-së do të takohen të enjten e të premten në Këshillin e BE-së ku do t’i njoftoj për këto bisedime dhe për angazhimin nga të dyja palët, për të implementuar plotësisht dhe shpejt detyrimet e tyre”, është shprehur Borrell.