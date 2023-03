Rama takon Sunak në “Downing Street”: I gatshëm të bashkojmë forcat për të luftuar emigrimin e paligjshëm dhe krimin

“Faleminderit kryeministër, jam shumë i nderuar. Sikurse e dini, kjo është vizita e parë e një kryeministri shqiptar në këtë ndërtesë historike. Jam falënderues për këtë. Është një moment është thënë në lidhjet tona.

Sikurse ju e që, nuk po bashkojmë për të bërë gjithçka për të goditur rrjetet kriminale dhe të shmangim që njerëzit e pafajshëm të bien para të gjithë rrjeteve.

Në të njëjtën kohë, unë ju falënderoj sepse është një mundësi që të jetë e tillë si jo të gjithë britanikët nuk janë James Bond ose Mr. Bean, jo të gjithë shqiptarët janë si disa karaktere të jashtëligjshme.

Djali që vjen me gomone… nuk është vetëm ai shqiptar, por është pjesë e një kornize të gjerë. Dua Lipa nuk është thjesht një këngëtare britanike, por një emigrant shqiptar që ka ardhur këtu në të tjera të tjera, gatuar, për të mësuar, si konkluduar, për t’u krijuar dhe për të kënduar për ju.

Ne duam t’ju sigurojmë se komuniteti shqiptar këtu ndihet jo vetëm i sigurt, por dhe i nderuar. Objektivi ynë i përbashkët është i përshtatshëm për këtë betejë. Jemi të interesuar të forcojmë të bashkojmë midis nesh. Jam vërtet serioz për të pasurit jo thjesht në fjalë. Pres që të bëjmë më të mirën së bashku”.

Sunak vlerësoi progresin që është bërë në lidhje me krimin e emigrimit të jashtëligjshëm dhe u shpreh se emigrojnë çështjet e emigrimit me homologun shqiptar bëjnë të diskutojnë edhe për bashkëpunimin ekonomik, tregtinë edhe në fushën e sportit, specifikisht mbi sulmet kibernetike.

“Gjatë vitit të kaluar nuk biseduam për të përfunduar emigrimin e paligjshëm dhe jam i lumtur për progresin që kemi bërë në atë drejtim. Do ta diskutojmë më shumë edhe më vonë. Dua gjithashtu të diskutoj me ju për bashkëpunimin ekonomik, tregtinë si edhe në fushën e internetit, specifike mbi sulmet kibernetike të cilat ju keni kaluar. Për të gjitha këto dhe më shumë jam i lumtur që do të diskutojmë së bashku, pro së pari kënaqësi që ju pres këtu”.

Kryeministri Edi Rama po zhvillon një vizitë zyrtare tri ditore në Britani. Në fokus të diskutimeve me zyrtarët britanikë janë diskutuar për çështjet e emigrantëve të paligjshëm dhe rritja e tire mes gjuhës.