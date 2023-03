Balluku: Diversifikim i burimeve për t’u kthyer në vend eksportues energjie

Zëvendëskryeministrja Belinda Balluku, njëherësh dhe ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, bëri të ditur se qeveria ka tashmë strategjitë që bëjnë të bëjnë eksportues në vitin 2030.

Në fjalën e saj në Kuvend, teksa po diskutohet pr/ligji për energjinë e rinovueshme, Balluku theksoi se investimet e kryera deri tani kanë çuar nivele të larta teknike në rrjet në 19.7 %, në vitin 2022.

“Sektori i energjisë është një nga sektorët që ka pësuar transformimet më të mëdha në këto vite. Në vitin 2013 trashëguam një sektor energjetik të rrënuar me performancë të dobët teknike dhe financiare. Furnizimi me energji elektrike ishte i paparashikueshëm dhe ndërprerjet e gjata ishin dukuri normale. Furnizimi me energji elektrike është kërkesë bazike për qytetarët, biznesin dhe zhvillimin e një vendi. Ndaj, ne e vendosëm prioritet që prej vitit 2013”, u shpreh Balluku.

Sipas Ballukut, në vitin 2013 humbjet teknike në rrjet ishin 45 %.

“Rreth gjysma e energjisë që prodhohej në vend dhe asaj që vinte nga importi humbte në drejtim të paditur. E njëjta situatë vërehej edhe te mbledhja e të ardhurave. Mbledhja e të ardhurave nga faturimi përdorej sipas dëshirës së “liderëve suprem të kohës”, duke vendosur do të përdorej për fushatë apo për politika sociale të çuditshme që vetëm rëndonin sektorin energjetik”, u shpreh Balluku.

Zv/kryeministrja vuri në dukje se edhe varësia nga importi ishte e lartë, sepse u vendos që një pjesë e HEC-eve të jepej në shkëmbim të TVSH-së në atë kohë.

“Sot ndërkohë që ne blejmë në import, energjinë e prodhuar nga një pjesë e HEC-eve të ndërtuara për t’i shërbyer këtij vendi e përdorin këto kompani që e kanë privatizuar pa të drejtë. Plani i madh konsistonte në privatizimin e HEC-eve shtetërore dhe ngritjen e HEC-eve të vogla pa studim duke u hequr ujin fshatrave që e përdornin për të pirë apo vaditje”, theksoi ajo.

Ndër të tjera, ajo u shpreh se kjo qeveri ka tashmë një strategji për zhvillimin e sektorit energjetik, ashtu sikundër ka edhe strategjinë për diversifikimin e burimeve të energjisë.

“Viti 2022 na ka treguar edhe një herë se sot siguria energjetike është prioritet, kur sot energjia elektrike po përdoret si një armë kundër Evropës dhe SHBA-së. Qeveria përmes mirëmenaxhimit të kaskadës së Drinit, pavarësisht një viti të thatë, dhe mirëmenaxhimit të importeve, ia doli të ofrojë shërbim të pandërprerë për qytetarët, pa rritur çmimin. U dezinformua për të krijuar panik të njerëzit duke u thënë se do të rriteshin çmimet. Treguam se dimë të menaxhojmë kriza, ashtu siç bëmë me tërmetin dhe pandeminë“, tha ajo.

Zëvendëskryeministrja informoi edhe se me anë të një strategjie synohet që në vitin 2029 të krijohen kapacitete të reja shtesë të prodhimit me 4 terravat, duke e bërë Shqipërinë eksportuese dhe jo importuese.

“Pavarësia energjetike është prioritet. Kjo do të jetë edhe energjike për rajonin. Ndaj dhe nga kohësh kemi nisur të punojmë vetëm për projektet e rëndësishme të jetë e mundur, por edhe për një projekt të rrezikshëm rajonal, i cili është në Triportin e Vlorës me një qendër të rëndësishme të LNG-së. ndërli në Portin e Vlorës me një pikë dalëse të Fierit, e mbi të gjitha rivënien në punë të TEC-it që opozita në atë kohë është trumbetoi në Vlorën e madhe të madhe të madhe dhe pasi nuk mori një kredi të madhe që vazhdon të paguajë. u vu në asnjë ditë”, tha Balluku.

Zv/kryeministrja bëri të ditur se si synimi i investimeve dhe vendosjes së ma zgjuar është që të nivelit të lartë të teknikës që shkojë në nivelet që kanë sot vënde të BE-së.

“Sot niveli i thyerve në Republikën e Shqipërisë është vetëm 19.7 %. Kemi ende për të bërë për të ulur këtë në të njëjtin nivel të analizave teknike evropiane. Kemi shumë në Shqipëri që për shkak të zonave të brendshme të nënstacioneve dhe linjave të niveleve të ndryshme kanë arritur këtë, por ne po punojmë që në shkallë vendi të arrijmë këtë”, vijoi Balluku.

Sipas saj, ka nisur puna për të gjetur matësat inteligjente në të gjitha nënstacionet dhe kabinat e zgjidhjes. “Fillimisht do të vendosen në mbi 26 500 kabina e nënstacioneve dhe më pas do të vendosen në çdo abonent e biznes për të përmbyllur një etapë të rëndësishme që do të ndikojë në uljen e rënies”, u shpreh ajo.