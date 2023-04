Tabaku: Mbështes dërgimin e ligjit të tatimeve në Kushtetuese

Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku tha sot se “kjo nuk ka qenë një javë e mirë për ekonominë fatkeqësisht”.

Në një postim në rrjetet sociale, Tabaku theksoi se “ligji Tatimeve që kaloi në parlament këtë javë rriti taksat për 17 mijë profesionistë, që do të paguajnë 20 mln euro”.

“Nga ana tjetër, rritja e pagës minimale do të sjellë 20 mln euro shtesë që do të paguhen nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Prej shtresës së mesme. Tatimi socialist mbi shtresën e mesme. Po i detyron të largohen nga vendi. Ato, kanë më pak mundësi t’ia dalin në Shqipëri. Me pagë të ndershme. Me punë të ndershme”, nënvizoi Tabaku duke shtuar se për këtë arsye ata largohen.

Tabaku u shpreh se “mbështes të gjithë profesionistët që do e çojnë në GJK. Do i mbështes në betejën e tyre atje. Do i mbështes në betejën në parlament. Do i mbështes për ta ndryshuar këtë sistem”.