Forumi “FESTA”, Rama: Promovim Shqipërisë si destinacion i ri turistik i Mesdheut

Forumi ndërkombëtar i turizmit “FESTA” do të mbledhë në 3-5 prill në Tiranë më shumë se 300 pjesëmarrës nga 38 vende të botës.

Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale spotin prezantues të këtij forumi.

Rama tha se “në Konventën Ndërkombëtare të Turizmit, “FESTA”, që nis nesër në Tiranë, në bashkëpunim të veçantë me Organizatën Botërore të Turizmit do të mblidhen pjesëmarrës nga 38 vende të botës, në një platformë diskutimi e promovimi për Shqipërinë si destinacion i ri turistik i Mesdheut”.

Me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të politikës nga Ballkani dhe Europa, agjencive dhe përfaqësueve të industrive që operojnë në sektorin e udhëtimit dhe turizmit si dhe pjesmarrjen e veçantë të Frans Timmermans, Zv/President Ekzekutiv i Komisionit Evropian për Marrëveshjen e Gjelbër, ky forum do të nisë me një ceremoni zyrtare të hapjes mbajtur nga Bettany Hughes historiane, autore dhe një prej figurave televizive më të njohura në Britaninë e Madhe.

Gjatë tre ditëve të forumit, 70 folës të ndarë në 7 panele tematike do të diskutojnë tema të rëndësishme lidhur me turizmin e qëndrueshëm dhe trendet e së ardhmes së tij, si roli i qeverive, strategjitë e zhvillimit, brand-imi, profesionet dhe profilet e reja të këtij sektori.

Për të gjithë ata që janë pjesë e industrisë së turizmit dhe udhëtimit, datat 3, 4 dhe 5 prill do të jenë një mundësi për të dëgjuar ekspertët e fushës, për të krijuar lidhje biznesi e partneriteti, për të shkëmbyer përvoja e për t’u njohur me ofertat e tregut të turizmit.