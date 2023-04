Krifca merr detyrën e Presidentes së CIHEAM: Objektiv, rritja e aksesit në tregje cilësore për prodhuesit tanë

Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca mori dje detyrën e Presidentit të Institutit Ndërqeveritar për Studime të Avancuara Agronomike Mesdhetare të Barit (CIHEAM-it).

Krifca zhvilloi një takim online me stafin e CIHEAM, ku vlerësoi kontributin e rëndësishëm shkencor të këtij institucioni për çështjet kryesore që lidhen me bujqësinë.

“Në pozicionin tim si politikbërëse, më duhet të rrëfej se historia e CIHEAM mbetet një histori arritjesh që janë përcjellë nga njohuritë në të gjithë kufijtë e zonave të Mesdheut duke tejkaluar pengesat e luftërave, armiqësive sociale, prejardhjes ideologjike dhe keqkuptimeve historike”, u shpreh Krifca.

Ajo tha se, për shumë profesionistë të rinj që vijnë nga vende të ndryshme, institutet e CIHEAM janë jo vetëm një mundësi për të pasur më shumë njohuri teknike, por edhe për të njohur njëri-tjetrin për të ndarë përvojën e vendit të duhur.

“Dua të theksoj këtu se kjo është hera e parë për CIHEAM që një grua merr këtë rol të rëndësishëm për këtë organizatë ndërkombëtare. Dhe kjo është hera e parë që Shqipëria është në krye të një pozicioni të rëndësishëm në CIHEAM”, u shpreh ministrja.

Krifca theksoi se, qëllimi i saj kryesor do të jetë ripozicionimi i Zonës Mesdhetare në qendër të agjendave politike të vendeve të ndryshme.

“Arsyet janë ekonomike, si tregtia dhe bujqësia, ushqimi dhe produktet joushqimore dhe aksesi në tregje. Arsyet janë gjithashtu sociale, si migrimet, urbanizmi, komunitetet e cenueshme dhe çështjet gjinore dhe rinore. Ekziston edhe një lidhje me prodhimet ekonomike për sa i përket produkteve jeshile dhe blu, tregut ndërkombëtar, lidhjes me vende të tjera që nuk kanë dalje në det dhe teknologjive të reja agroushqimore. Dhe së fundi, por jo më pak e rëndësishme, ka sfida mjedisore si ndikimet e ndryshimeve klimatike, reduktimi i disponueshmërisë së ujit, skenarët klimatikë dhe zhvendosjet gjeografike të kulturave kryesore”, tha ajo.

“Gjatë presidencës sime, së bashku me sekretarin e përgjithshëm synojmë të zgjerojmë zonën tonë të interesit drejt Lindjes, në veçanti Ballkanit Perëndimor ku mund t’ju siguroj se ka një potencial të madh në zhvillimin e bujqësisë”, deklaroi Krifca.

Ministrja shprehu angazhimin se, do të punoj ngushtë me anëtarët e CIHEAM për të promovuar një takim ndërministror në lidhje me vendet e tjera evropiane, në mënyrë që të theksojmë përsëri rëndësinë e sistemit tonë rajonal dhe të tregojmë kapacitetin, aftësitë dhe përvojën që njerëzit tanë mund të ofrojnë për zhvillimin e territoreve tona, të mundësia për të krijuar vende pune shtesë për të rinjtë për t’i ndihmuar ata të rrisin elasticitetin e tyre dhe të reduktojnë fenomenet e migracionit.

“Është detyra jonë të punojmë me efikasitet në Rritjen e shikueshmërisë së CIHEAM në nivel ndërkombëtar, me qëllim rritjen e numrit të institucioneve të lidhura, numrin e projekteve të fituara dhe për të forcuar objektivat e bashkëpunimit”, u shpreh Krifca.

Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca u zgjodh në mes të nëntorit me votë unanime nga të gjithë pjesëmarrësit si presidente e Bordit Drejtues të Qendrës Ndërkombëtare për Studime të Avancuara Agronomike Mesdhetare (CIHEAM), organizatë që për 60 vjet kontribuon për të promovuar kooperimin multilateral mesdhetar në fushat e bujqësisë, të ushqimit, peshkimit dhe menaxhimit të territoreve rurale, duke patur si qëllim t’i përgjigjet nevojave të shteteve dhe aktorëve të agroushqimit.

Ministrja Krifca me eksperiencën e saj në fushën e bujqësië ka marrë besimin për të vazhduar edhe më tej përpjekjet e organizatës në zhvillimin e sistemeve të qëndrueshme agroushqimore, të qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike dhe të aftë për të ushqyer një popullsi në rritje të vazhdueshme.

Shqipëria është anëtare prej 30 vjetësh e kësaj organizate europiane por asnjëherë më parë nuk ka mbajtur pozicione drejtuese.

CIHEAM është një organizatë me qendër në Paris e përbërë nga 13 shtete anëtare (Shqipëria, Algjeria, Egjipti, Franca, Greqia, Italia, Libani, Malta, Maroku, Portugalia, Spanja, Tunizia dhe Turqia) e krijuar në vitin 1962.

Falë aktiviteteve të tij CIHEAM kontribuon në ndërtimin e një vizioni global struktural dhe angazhues për zhvillimin e Mesdheut. Dhënia e zgjidhjeve konkrete, shkëmbimi i experiencës dhe promovimi i dijeve të vlefshme janë objektivat kryesore të secilit nga aktivitetet e tij. CIHEAM ka rreth 170 specialistë të përhershëm dhe qindra konsulente qe punojnë në 5 qendra të kësaj organizate: 4 Instituti Mesdhetare Agronomike bazuar ne Bari ( Itali), Chania (Greqi), Montpellier (France) dhe Zaragoza (Spanje) dhe Sekretariati i Përgjithshëm i bazuar në Itali të cilët janë njëkohësisht aktive në vendet mesdhetare për të zhvilluar aktivitete dhe projekte.

Aktualisht CIHEAM drejton 90 projekte ndërshtetërore, me më shumë se 110 milionë euro të investuara në 50 shtete të angazhuara ku përfshihen mbi 600 institute dhe organizata.