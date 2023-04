Financimet nga kompanitë ruse/ Klotilda Bushka: Kryemadhi të sqarojë mos të sulmojë mediat

Prej disa ditësh, opinioni është i shqetësuar nga publikimi i dokumenteve që ngrenë publikisht se një deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë ka marrë para nga kompanitë e lidhura me diktatorin e Kremlinit, Vladimir Putin.

Të dhënat e publikuara nga media pasqyrojnë se si Monika Kryemadhi ka marrë para nga kompanitë e oligarkëve rusë që financojnë partinë e Putinit.

Ky është një rast shqetësues i cili ekspozon edhe një tjetër, skemën që ka përdorur Rusinë për minuar demokracinë evropiane: financimin e partive politike.

Por në vend që të ketë vendime mbi këtë situatë, deputetja Kryemadhi ka zgjedhur të sulmojë mediat.

Në vend që të vihet në dispozicion të organeve të tjera, deputetja Kryemadhi kërcënon dhe akuzon vetëm se ato kanë bërë detyrën e tyre. Njësoj siç bën partia dhe zëdhënësit e Putinit kundër zërave kritikë me të!

Deputetja Kryemadhi do të duhet të sqarojë se çfarë janë këto para…? Çfarë janë këto llogari në det të hapur? Përse nuk janë deklaruar në ILDKP shumat dhe llogaritë bankare nga ku janë marrë para? A ka patur ajo biznese me rusët? A ka marrë divident? Nëse po, çfarë kërkon rusët nga Monika Kryemadhi në këmbim të rublave? E kërkonin si deputete apo si rrojnë e presidentit?

Në të dyja rastet, implikimi i një politikaneje shqiptare në skemat e errëta të financimeve ruse, është një goditje e rëndë ndaj demokracisë, ndaj vlerave evropiane për të cilat punojnë në luftën e shumë vendit tonë.

Drejtësia shqiptare nuk duhet të humbë kohë për të hetuar këtë rast që ka sigurinë kombëtare të një vendi si i tillë, i rreshtuar ndër të parët në krahët e krimit dhe kundër brutalitetit të Rusisë.

Ndërkohë që Kryemadhi refuzon sqarimet, organet e bashkëpunimit do të duhet të hetojnë për të gjitha akuzat në këtë rast, që nga mosdeklarimi, e deri te dyshimet e adresuara nga mediat për pastrim parash dhe fshehje të pasurisë.

Vetëm një hetim do të mund t’ju përgjigjet dhe përgjigjet në pyetjen e tyre në lidhje me çështjen e Kryemadhës është me rusët, se cilat janë interesat e saj me oligarkët e Putinit dhe janë të lidhura me këto pyetje, interesat kombëtare të Shqipërisë….

Ju faleminderit