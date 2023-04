Sipas të dhënave të mesditës, GERB-UDF ka marrë 26,57% të votave, ka ndjekur nga Vazhdo ndryshimet-Bullgaria Demokratike me 24,66%. Nga votat Vazrazhdane me 14,22%, Lëvizja për të Drejta dhe Liri me 13,39%, BSP për Bullgarinë me 8,97% dhe Ka një popull të tillë (TISP) me 4,13% të votave.

Formacionet më afër pragut prej 4% për hyrje në Parlament janë Ngritja Bulgare (3.10%) dhe E majta! (2.25%). Gjithsej 108.504 votues zgjodhën opsionin “Asnjë nga më sipër”.