Daçiq: Asnjë armë nuk është eksportuar për asnjërën nga palët që nga fillimi i konfliktit në Ukrainë

Grafiku i supozuar tregon se Serbia ka refuzuar të ofrojë trajnime për forcat ukrainase, por është zotuar të dërgojë ndihma në armë dhe i ka dorëzuar tashmë atje. Ne dokument t huhet se “Serbia ka vullnet politik dhe teknikë ushtarake për t’i përdorur armët në të ardhmen”. Dokumenti i supozuar mban shënimin SECRET dhe NOFORN, i cili ndalon aplikimin për shërbimet e huaja të inteligjencës dhe ushtrisë, dhe mban datën 2 mars dhe mban vulën e Zyrës së Shefave të Shtabit të Përbashkët.

Edhe Ministria e Mbrojtjes, Millosh Vuçeviq, në një deklarim për Sputnik, ka mohuar gjithashtu akuzat për eksporte te armeve të Serbisë në luftën e Ukraines . “Eshtër një gënjeshtër se Serbia po i shet armë Ukrainës”. “Ne i kemi mohuar këto gënjeshtra më shumë se dhjetë herë, dhe ja ku jemi, do të bëjnë përsëri. Serbia nuk i ka shitur, as nuk do t’i shesë armët ukrainase apo ruse,” vuri në dukje Vuçeviq .