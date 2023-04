Ambasadori Christopher Hill takon Vuçiq: Stabiliteti në Ballkanin Perëndimor është e një rëndësie vendimtare

Presidenti i Republikës së Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka pritur sot ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ne Serbi, Christopher Hill, me të cilin ka biseduar për situatën e sigurisë dhe pozitën e serbëve në Kosovë, dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, çështje te nivelit rajonal dhe çështje te bashkepunimit dy palesh.

Sipas Euronews Serbia, Presidenti Vuçiq tha se situata për serbët që jetojnë në Kosovë po bëhet gjithnjë e më e vështirë, se ata janë të ekspozuar pothuajse çdo ditë ndaj sulmeve, arrestimeve dhe presioneve të tjera dhe theksoi pakënaqësinë në rritje të popullit si për shkak të njëanshmërisë ashtu edhe të paligjshme.

Vuçiq theksoi se Republika e Serbisë, si më parë, do të vazhdojë t’i zgjidhë të gjitha çështjet e hapura përmes politikës dhe dialogut të përgjegjshëm për të përmirësuar jetën e qytetarëve dhe shtoi se pret mbështetjen e SHBA-së në të gjitha përpjekjet që synojnë ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe arritjen dhe zbatimin e marrëveshjes së qëndrueshme me Prishtinën, e cila në radhë të parë i referohet formimit të bashkësisë së Komunave Serbe.

Vuçiq deklaroi se e informoi për situatën dhe sfidat gjithnjë e më të vështira me të cilat ballafaqohet populli serb në Kosovë dhe se përsëriti shqetësimin e tij për sulmet e shpeshta, arrestimet dhe presionet e tjera ndaj të cilave ata janë të ekspozuar.

“Republika e Serbisë po përpiqet të ruajë paqen me një politikë konsistente dhe të përgjegjshme dhe të sigurojë një jetë më të sigurt dhe më të lehtë për të gjithë qytetarët, me respektimin dhe zbatimin e së drejtës ndërkombëtare dhe të dakorduar në dialogun me Prishtinën, dhe unë i kërkova ambasadorit Hill për mbështetjen dhe angazhimin e plotë të SHBA-së në atë rrugë”, ka thënë Vuçiq.

Ambasadori Hill theksoi se Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e saj nga Bashkimi Evropian do të vazhdojnë të avokojnë për një dialog që do të sjellë rezultate konkrete dhe ritheksoi mbështetjen e SHBA-së për integrimet evropiane dhe zhvillimin e Serbisë dhe rajonit.

Bashkëbiseduesit ranë dakord se ruajtja e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor është e një rëndësie vendimtare dhe shtuan se prosperiteti dhe lidhja ekonomike mund të jetë një ndihmë e madhe në eliminimin e problemeve politike. /Euronews Serbia/