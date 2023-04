One Albania bën histori, unifikohet rrjeti më i madh në vend

Marka më e re në Shqipëri, One Albania ka përfunduar një proces historik në sektorin e telekomunikacionit duke bërë bashkë më shumë se 450 mijë abonentë në një rrjet të vetëm.

Ilir Duka, Shefi Teknologjik i Kompanisë: Që nga vjeshta e vitit të kaluar filluam përgatitjet për transferimin e abonentëve të rrjetit celular Albtelecom në rrjetin One Albania. Për këtë ne bëmë zgjerimin e shpejtësisë së interneti për 30% e përdoruesve të rrjeti celular dhe zgjerimin e kapaciteti të përgjithshëm nga 40gb/s në 100gb/s. Kjo do të mundësonte jo vetëm akomodimin e rrjetit celular AlbTelecom por edhe përballimin dhe eliminimin e ngarkesave gjatë periudhës së sezonit të përdorimit të lartë siç është sezoni veror. Ne gjithashtu Filluam edhe projektin e konsolidimit të rrjeteve duke lidhur operatorin ONE me rrjetin e fibrës optike të AlbTelecom duke u bërë kështu rrjeti më i madh i shërbimeve fiks. Ne jemi prezentë në 57 nga 61 bashki si asnjë operator tjetër fiks. Ne kemi zhvilluari investime të mëdha vitin e kaluar në rrjetin fiks dhe këtë vit kemi ambicie të rrisim me 30% lidhjen e familjeve shqiptare me fibër optike.