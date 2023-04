40.000 paund të fshehura në trup, arrestohet në Rinas 57-vjeçarja italiane me pasaportë diplomatike të falsifikuar

Policia sqaron se ka sekuestruan në faktin e dokumenteve të vërtetuara në pikën kufitare nga 57-vjeçarja. Po ashtu për këtë rast u shpall në kërkim është një 57 vjeçar, pasi dyshohet se ka qytetarët e huaj Drita Ismalajn e kalon kufirin, në lidhje me mua.

Ndërsa po punohet për arrestimin e fundit të fundit, marrjen në pyetje e 57-vjEçares pritet të ketë dritë mbi aktivitetin e saj.

Rinas /Intensifikim kontrollesh në hyrje/dalje, duke përfshirë bashkëkohore dedektuese, me qëllim parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive kufitare.

Evidentohen dhe goditen 2 raste të mosdeklarimit të të hollave në kufi dhe 1 rast i tentativës për të kaluar kufirin me dokumente false.

Tentuan të hynin në vend, me nga 20 000 paund secili, të fshehura në trup, procedohen penalisht një shtetas anglez dhe një shtetas italian, si dhe sekuestrohet shuma 40 000 paund.

Arrestohet një 57-vjeçare, pasi tentoi të dilte nga vendi ynë, me pasaportë diplomatike dhe me dokumente pune të personave të falsifikuar.

Shpallet në kërkim një shtetas që dyshohet se ka shkruar 57-vjeçare, me qëllim kalimin e paligjshëm të kufirit.

Shërbimet e Kufitare të Rinasit, si i kontrolleve intensive në hyrje/dalje të vendit, me qëllim parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive në kufi, si dhe për të garantuar sigurinë e lirë dhe të sigurtë të shtetasve dhe mallrave, kanë konstatuar 3 raste të tjera. këto paligjshmërive, konkretisht:

-Në hyrje të Republikës së Shqipërisë, gjatë kontrollit, shtetasit anglez WA, iu gjetën të fshehura në trup, 20 000 paund. Në përfundim të procedurave procedurale, u referohu materialet në Zyrën e Procedurës në gjendje të lirë për shtetasin anglez WA, 39 vjeç, banues në Londër, si dhe sekuestrua shuma e parave.

-Në hyrje të Republikës së Shqipërisë, gjatë kontrollit, shtetases italiane EM, iu gjetën të fshehura në trup dhe në çantën e dorës, 20 000 paund. Për këtë rast, u referuan materialet në dosjen që nisi në gjendje të lirë për shtetasit italiane EM, 32 vjeç, banuese në Londër, si dhe sekuestrua shuma e para.

– Në daljen e Republikës së Shqipërisë, është arrestuar në flagrancë shtetasja DI, 57 vjeçe, banuese në Tiranë, pasi tentoi të kalonte kufirin me disa dokumente të të akuzuarve të falsifikuara (pasaportë diplomatike dhe dokumente pune), të cilat janë në gjendje të provës. materiale. Sa për rast u shpall në kërkimin e shtetasve HP, 57 vjeç, pasi dyshohet se ka të huajt DI, për të kaluar kufirin, në këtë listë me ligjin. Vijon puna për kapjen e një shtetasi. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme