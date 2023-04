Vuçiq për zgjedhjet në veri të Kosovës dhe deklaratën e zëdhënëses së BE-së: Ftoj serbët që t’i zhgënjejnë edhe më shumë 

/Euronews Serbia/ Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka marre pjese sot ne prezantimin e kapaciteteve të Forcave të Armatosura të Serbisë “Granit 2023” në Batajnicë. Ai u ka bërë thirrje sot, një ditë para zgjedhjeve në komunat në veri të Kosovës dhe Metohisë, të cilat po bojkotohen nga partitë serbe, serbëve të Kosovës dhe Metohisë të jenë të bashkuar dhe të tregojnë se “nuk mund të na shkelin”. Ai tha se situata është e vështirë, por se vullneti i popullit serb në Kosovë dhe Metohi, pothuajse unanimisht, ka qenë që të mos marrin pjesë në ato zgjedhje.

Vuçiq ka komentuar edhe deklaratën e zëdhënësit të KE-së, Petar Stan, i cili ka thënë se është i zhgënjyer me vendimin e serbëve për të mos marrë pjesë në zgjedhje qe zhvillohen neser.

“U habita dhe u habita kur dëgjova deklaratën e zëdhënësit të KE-së, Peter Stan, se ai ishte i zhgënjyer me bojtkotin e votimeve nga serbet. Kemi marrë pjesë në 4 apo 5 cikle të ndryshme zgjedhore të pushtetit të Prishtinës deri më tani dhe nuk ka qenë e nevojshme në asnjë prej tyre. U formua bashkimi i komunave serbe, ose përfundimisht vetëm në një për të ditur se cilat janë komunat serbe, dhjetë vjet më vonë dhe nuk është faji vetëm i Prishtinës, sepse ata nga BE-ja janë garantues te zgjedhjeve. Serbia po ngacmohet, pushkatohet, ngacmohet, dhe se nuk do të shkojmë në zgjedhje derisa të arrihet ne atë që kemi rënë dakord”, tha Vuçiq dhe shtoi: “A duhet të bëhen zgjedhjet në stacione dhe kontejnerë policie, me 550 veta të armatosur deri në dhëmbë që duhet të sigurojnë 1 deri në 2 për qind që do të dalin? U bëj thirrje serbëve që t’i zhgënjejnë edhe më shumë, të shohin sa të bashkuar jemi”.

Vuciq tha se “Jemi në një situatë të vështirë, por vullneti i popullit tonë ishte i tillë që ata pothuajse unanimisht morën vendim që të mos marrin pjesë. Kështu vendosën njerëzit tanë në veri. Nesër do të shikojnë me qetësi dhe përgjegjësi ata që janë nga Mitrovica e Jugut për të votuar dhe zgjedhur qeverinë në Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq”, tha ai sot, pas prezantimit të kapaciteteve të Forcave të Armatosura të Serbisë “Granit 2023” në Batajnicë.

I pyetur se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjeve dhe formimit të qeverisë në komunat e veriut të Kosovës dhe Metohisë, ai tha se “asgjë, një pushtim i plotë për të cilin njerëzit janë të mësuar”. “Do të jenë të qetë, ne do të paguajmë rrogat si më parë, do të rrisim standardin socio-ekonomik dhe do të presim kohë më të mira në të cilat do të jetë e vlefshme karta e OKB-së”, tha Vuçiq.