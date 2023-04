Vrasja e Nikulajt, bashkëpunëtori anglez s’u regjistrua me emër në hotel, u identifikua nga tërheqja e parave në bankë

Harry Simpson njëri prej shtetasve anglez që tashmë është shpallur në kërkim për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin, ishte personi i parë që u dyshua të kishte lidhje me këtë krim. Ky person ka hyrë në Shqipëri me 5 ditë para ngjarjes me 14-prill dhe ka qëndruar në zonën turistike të Shëngjinit duke mbajtur nën vëzhgim viktimën.

Nga kqyrja e kamerave të sigurisë rezulton të jetë marrë në aeroportin e Rinasit nga shtetasi Edmond Haxhia, i cili sipas policisë rezulton të jetë porositësi, financuese dhe organizatori i vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj. Haxhia e ka sjellë anglezin deri në qendër të Shëngjinit dhe aty ka marrë një taksi që e ka çuar deri tek hoteli.