Athina kundër Beogradit: Votimi per Kosoven në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës

Për vendimin për përcjelljen e kërkesës së Prishtinës për anëtarësim në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës votuan 33 shtete anëtare, nga gjithsej 46. Shtatë prej tyre ishin kundër, dhe katër abstenuan, duke përfshirë dy anëtarë të BE-së që nuk e njohin Kosovën – Sllovakia dhe Greqia. Bëhet fjalë për dy vende për të cilat më parë është ngritur pyetja nëse gradualisht po i “hapin dyert” një kthese të mundshme në politikën e jashtme, dhe në këtë kuptim pozicioni më interesant është sigurisht qëndrimi i Greqisë, i cili së fundmi ka qenë zhvillimi i marrëdhënieve më të forta diplomatike me Prishtinën.

Ministri i Jashtëm Ivica Daçiç konfirmoi se Greqia e “befasoi” Beogradin. Ai kujtoi se presidentja greke Katerina Sakelaropoulou, gjatë vizitës së saj të fundit në Beograd, theksoi se Athina nuk po ndryshon qëndrimin e saj dhe tha qartë “nëse jeni kundër, atëherë jeni kundër”.

Daçiq falënderoi edhe Syrizën greke, partinë opozitare që dënoi qëndrimin e qeverisë greke gjatë votimit në SE dhe e cila theksoi se qëndrimi i përmbajtur i Athinës, pa shpjegime dhe konsultime me forcat politike në vend, praktikisht ndryshon firmën, pra qëndrimin grek për çështjen e Kosovës.

Se si kjo do të ndikojë në marrëdhëniet e mëtejshme ndërmjet Serbisë dhe Greqisë është një pyetje që ndoshta do të marrë përgjigje vetëm në periudhën e ardhshme. Megjithatë, disa skica janë tashmë të dukshme. Në edicionin e djeshëm të së përditshmes më të respektuar greke “Kathimerini”, nga ana tjetër, është publikuar një koment i gazetarit Stavros Papantoniou, me nëntitullin “Serbët nuk u paraqitën”, i cili flet për tërheqjen e forcave speciale serbe nga pjesëmarrja ne stërvitjen ushtarake shumëkombëshe “Orion 23”. Marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Athinës janë prekur nga ngrica, e cila është në përpjesëtim të zhdrejtë me pranverën që po përjetojmë, vlerësoi Papantonija.

Analistët theksojnë se prishja e marrëdhënieve nuk do të ishte një drejtim i mirë dhe shtojnë se një votim i tillë në Këshillin e Evropës është edhe pasojë e pranimit të planit evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Korrespondenti i televizionit kombëtar grek në Serbi thotë për Euronews Serbia: “Greqia nuk ka ndryshuar qëndrim për Kosovën. Rrethanat kanë ndryshuar”.