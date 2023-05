Ishulli grek në zemër të Halkidikit: Fjetja mesatarisht 80 euro, plazhet më të bukura mund ti arrini në këmbë

I vendosur fjalë për fjalë brenda gjirit midis Sithonia dhe Athos, Amulani është një nga ishujt më të vegjël në Greqi dhe i vetmi ishull i banuar i Halkidikit. Me një popullsi prej jo më shumë se 600 banorë vendas, Amuljani është një destinacion ideal për ata që duan të shpëtojnë – qoftë edhe për një ditë – nga turmat turistike. Për më tepër, peizazhi paqësor është ai që e bëri The Times të Londrës të pyeste disa vite më parë pse kjo parajsë tokësore nuk shfaqet në kopertinat e revistave ndërkombëtare.

Duke qenë pjesë e malit Athos për shekuj, deri në vitin 1925, ishulli i vogël i Halkidikit u bë një komunitet i organizuar zyrtarisht vetëm pak vite pas fatkeqësisë së Azisë së Vogël. Në fakt, deri në vitin 1925, ishulli banohej nga barinj, peshkatarë dhe rojtarë të varkave, të cilët ishin përgjegjës për mirëmbajtjen e pronës monastike në ishull. Megjithatë, ardhja e më shumë se një milion refugjatëve të Azisë së Vogël çoi në vendosjen e shumë familjeve të zhvendosura nga Turqia.

Shpronësimi i mëvonshëm i pronës së manastirit çoi në themelimin e komunitetit Amuljani, dhe me gjithë luhatjet e ndryshme të popullsisë që pothuajse çuan në shkatërrimin e vendbanimit në fund të shekullit të 20-të, Amuljani ka mbijetuar deri më sot, duke ruajtur ende karakterin e Komuniteti.

Ishulli ka gjithçka që ju nevojitet për një pushim të qetë

Në Amuljani është një fshat me të njëjtin emër ku ankorohet trageti. Apartamente dhe hotele, një mjek, taverna, supermarkete dhe kafene janë të vendosura pikërisht në atë vend – gjithçka që ju nevojitet për një qëndrim të këndshëm. Ishulli, i cili është i bollshëm me ullinj dhe shkurre mesdhetare, nuk i mungojnë plazhet me rërë. Një prej tyre është Alikes më të famshme. Plazhi magjepsës ndodhet në pjesën e pasme të Amuljanit dhe ju mund ta arrini atë në dy mënyra: me makinë nga Hora, ose me varkë rreth ishullit.

Plazhe të tjera në ishull, si Karagatsia, Agios Georgios dhe Porto Agios, janë po aq të famshëm dhe të denjë për vëmendje.

Megjithatë, nëse jeni ende duke kërkuar për pak aventura, mund të hipni në një varkë nga Hora dhe të niseni për në Drenia. I njohur gjithashtu si Gaiduronisia (Ishujt e Gomarëve), gjashtë ishuj të tjerë të pabanuar janë gurë të çmuar të fshehur të Halkidikit që pak dinë dhe pak i vizitojnë. Ata shpesh quhen Maldive Greke.

Kapacitet i kufizuar akomodues

Amulani mund të arrihet nga Tripiti, afër Ouranopolis, dhe kalimi në ishullin e vogël zgjat vetëm disa minuta me shërbim të rregullt traget. Udhëtimi zgjat maksimumi 15 minuta dhe kushton 3.5 euro për pasagjer, ndërsa udhëtimi është falas për fëmijët nën moshën pesë vjeç. Për ata me vetura bileta është 10 euro.

Çmimi i akomodimit, si në vende të tjera në bregdetin e Greqisë, varet nga shumë faktorë: afërsia me detin ose plazhin, pajisjet e akomodimit, shërbimet, disponueshmëria e hapësirave të parkimit… Megjithatë, akomodimi privat në formën e studiove dhe apartamenteve. është në dispozicion të mysafirëve. Ky lloj akomodimi është më i kërkuari në mesin e familjeve që duan të organizojnë kohën e tyre vetë.