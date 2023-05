Partitë ultra të djathta “mbijnë si kërpudha”: Agimi famëkeq i Artë dobësohet para zgjedhjeve në Greqi 

Zgjedhjet parlamentare të Greqisë do të mbahen më 21 maj dhe kryeministri aktual Kyriakos Mitsotakis thotë se dëshiron një listë që do të zbatojë reforma të mëtejshme pas katër vjetësh në krye. Në të njëjtën kohë, skena politike në këtë vend është më e polarizuar se kurrë me disa parti të ekstremit të djathtë që aspirojnë të hyjnë në parlament.

Një aksident vdekjeprurës treni në shkurt, si dhe inflacioni në rritje që ka lënë shumë grekë në telashe financiare, aq sa shteti duhej të përgjigjej dhe të subvenciononte faturat e energjisë elektrike, ndezën zemërimin e publikut dhe ndihmuan në prishjen e reputacionit të partisë në pushtet Demokracia e Re favor të partisë së majtë opozitare Syriza.

Nuk ka gjasa që votimi në maj të prodhojë një fitues të qartë, përkundrazi do të krijojë terrenin për manovrim të zgjatur politik dhe një raund të dytë zgjedhjesh.

“Vendi dhe qytetarët e tij kanë nevojë për horizonte të qarta… Zgjedhjet kombëtare do të mbahen në fund të mandatit katërvjeçar, unë u angazhova për këtë që në fillim,” tha Mitsotakis, mandati i të cilit skadon në korrik.

Një penallti që Demokracia e Re nuk e shpresonte

Aksidenti i trenit në linjën Athinë-Selanik, në të cilin humbën jetën 57 persona, çoi në protesta të qytetarëve të pakënaqur, kryesisht studentë dhe sindikata, kryesisht për shkak të mangësive të sigurisë së rrjetit hekurudhor të pafinancuar dhe të mirëmbajtur keq. Mitsotakis pranoi se përvoja “e dhimbshme dhe traumatike” e përplasjes së trenit nënvizoi mangësitë që vendi ka ende.

“Përmbysja e gjithë kësaj është një prioritet i qartë për të ardhmen”, tha me atë rast kryeministri grek. Analistët thonë se është ky aksident katastrofik që ka kthyer në kokë perceptimin e qeverisë së Mitsotakis, e cila është mburrur vazhdimisht për reformimin e Greqisë.

“Zemërimi publik dhe emocionet negative janë shumëfishuar dhe kanë goditur narrativën kryesore të kësaj qeverie, që është se ajo ka ndryshuar Greqinë. Çelësi është të shohim nëse zërat e atyre që protestuan do të mbizotërojnë apo narrativa e qeverisë për stabilitetin,” tha Kostas për Reuters. Panajopoulos i agjencisë së sondazheve të opinionit publik Alco.

Nikos Androlakis

Syriza thotë se janë të hapur për të marrë pjesë në një qeveri koalicioni dhe të njëjtën gjë pretendon edhe PASOK-u socialist, por vetëm me kushtin që as Mitsotakis dhe as Tsipras të mos kenë postin e kryeministrit.

“Administrata aktuale ka parë një rritje të pabarazisë sociale, minimin e shtetit të së drejtës dhe korrupsionin,” tha kreu i PASOK, Nikos Andrulakis.

Në ditën kur Mitsotakis shpalli zgjedhjet parlamentare, Androlakis komentoi: “Sot ai shpalli fundin e qeverisë së tij të dështuar.”

Dhe një tjetër skandal që PASOK-u përdor me mjeshtëri për të diskredituar kryeministrin aktual Mitsotakis, është përgjimi i diskutueshëm i telefonit të Nikos Andrulakis nga Shërbimi Informativ Kombëtar (EYP). Mitsotakis u mbrojt kundër akuzave të PASOK-ut për përgjim të një kundërshtari politik duke thënë se “ai nuk ishte i informuar për këtë”, dhe se ishte një akt “i lejuar, por politikisht i papranueshëm”. Në të njëjtën kohë, ai premtoi një hetim dhe zëvendësoi menjëherë “krahun e djathtë”, sekretarin e përgjithshëm të qeverisë Grigoris Dimitriadis dhe kreun e Shërbimit Informativ Kombëtar, Panayiotis Condoleondos.

“Rikthim” i madh i krahut të djathtë

Meqenëse partia më e famshme neo-naziste Agimi i Artë është shpallur organizatë kriminale, sipas ligjit të ri, i cili u miratua në parlamentin grek në shkurt, atyre u ndalohet pjesëmarrja në zgjedhjet kombëtare.

Megjithatë, Partia Kombëtare – Grekët ultra e djathtë, e themeluar nga i burgosuri Ilias Kasidiaris, përndryshe një figurë kyçe e ish-Agimit të Artë, po përpiqet të anashkalojë këtë ligj, i cili ndalon pjesëmarrjen e organizatave kriminale në zgjedhje dhe kandidon. Çështja aktualisht është në duart e drejtësisë greke.

Ndonëse liderët e Agimit të Artë u burgosën disa vite më parë dhe u akuzuan për dhunë, veprimtari kriminale dhe sjellje të pahijshme, Kasidiaris, i dënuar në shkallën e parë, vazhdoi të përhapte propagandë nacionaliste nga burgu. Kështu, edhe pse në burg, ruan të drejtën për t’u zgjedhur anëtar i partisë, por jo kryetar i saj, ndaj së fundi ia dorëzoi kryesinë ish-zëvendësprokurorit Anastasios Kanellopoulos.

Gjykata e Lartë do të vendosë nëse kreu i partisë ka fshehur lidhje me organizata kriminale. “Pavarësisht përpjekjeve të qeverisë greke për të penguar partinë greke të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme, të gjitha përpjekjet e tyre kanë rezultuar jashtëzakonisht joefektive. Kjo për faktin se tre ndryshimet ligjore janë krijuar posaçërisht për të synuar Kasidiarisin dhe jo duke marrë parasysh mundësinë e bashkimit të partisë së tij me një tjetër në subjekte politike për të marrë pjesë legalisht në zgjedhje”, shkruan Giorgos Samaras, asistent profesor në King’s College në Londër, në një rubrikë për Euronews.

Megjithatë, ajo nuk është e vetmja parti ultra e djathtë që aspiron për në parlament. Nga ana tjetër, shqetësues është edhe fakti se paqëndrueshmëria në korrelacionet zgjedhore krijohet nga partitë Zgjidhja Helenike e Kyriakos Velopoulos dhe Mera25 e ish-ministrit të Financave, Yanis Varoufakis.

“Problemi i vërtetë është se ka një kërkesë të madhe për politika të së djathtës ekstreme, kjo është arsyeja pse partitë e ekstremit të djathtë po rriten si kërpudha, prandaj shumë politikanë zgjedhin t’i bëjnë thirrje audiencës së ekstremit të djathtë ose të miratojnë retorikën e ekstremit të djathtë. Çfarëdo që të bëni për të kufizuar oferta do të jetë e kotë, sepse kërkesa do të jetë dhe do të jetë ende atje,” tha për LiFO Aristidis Hatzis, profesor i filozofisë së së drejtës dhe teorisë së institucioneve në Universitetin e Athinës.

Yanis Varoufakis

Nga njëra anë është Velopulosi, i cili po përballet me një krizë me ish-deputetët e tij para zgjedhjeve dhe nga ana tjetër, MeRA25 me referenca në programin “Dimitra”, e cila këmbëngul të “shkëputet” edhe me Brukselin. si bankat – e gjithë kjo çon në konflikt politik midis qeverisë dhe opozitës zyrtare.

Ndryshe, deri të shtunën e ardhshme, të gjitha partitë që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 21 majit do të duhet të dorëzojnë listat përfundimtare të të gjithë kandidatëve, të cilat Gjykata e Lartë do t’i shpallë “legjitime”. Janë këto procese në sfond që përshkruajnë synimet e djathta të partive të caktuara që po përpiqen të gjejnë një ritëm të përbashkët për të shkuar në zgjedhje dhe, nëse ia dalin, kalojnë pragun e 3 për qind. Dhe është pikërisht kjo mungesë e emërtuesve të përbashkët që “ndez zjarrin” në diskutimet për partneritete elektorale dhe krijon përballje që të çojnë në qorrsokak. Kryeministri ka reaguar ashpër, duke akuzuar Alexis Tsipras se kërkon bashkëpunim me Varoufakis, i cili, sipas tij, kërkon të “hedhë në erë” bankat.

Frika nga e djathta ekstreme

Trazirat e shkaktuara në rrugën e zgjedhjeve dhe diskutimet që mbeten të hapura të nesërmen krijojnë një ambient të ri politik dhe gjithsesi shqetësim të madh te votuesit. Shqetësimi i qeverisë aktuale shtrihet edhe nëse më shumë parti të djathta, siç është Zgjidhja Helenike, do të duan të marrin pjesë në zgjedhje dhe nëse kjo do të zvogëlojë avantazhin e Mitsotakis. Nëse, për shembull, ka zhvillime që favorizojnë hyrjen e partive të tilla në parlament, atëherë Demokracia e Re automatikisht humbet një përqindje të vogël që do të ishte vendimtare në çdo rast për raundin e dytë të zgjedhjeve në korrik, sipas CNN grek.

Kyriakos Mitsotakis

Mitsotakis, nga ana tjetër, thotë se nuk është i shqetësuar për rritjen e partive të djathta dhe shprehet se është shumë optimist për rezultatin e rezultateve të zgjedhjeve. Ai vlerëson se kjo që po ndodh në partinë Velopulos do të ndikojë në sondazhe, ndërsa partia Varoufakis dhe ajo që thuhet për bankat, monedhën dhe programin “Dimitra” do të trembë qytetarët dhe do t’u rikthejë kujtimet e “ditëve të 2015-ës”. “. Ndërsa për dy partitë e tjera më të mëdha, Syriza dhe PASOK, kryeministri u thotë kolegëve të tij se qytetarët nuk e shohin sesi Alexis Tsipras dhe Nikos Androulakis mund të krijojnë ndonjë program serioz në të ardhmen.

Frika nga ngritja alarmante e ekstremit të djathtë, megjithatë, mbetet.