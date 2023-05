Tortura e  izolimit: Brenda strehës së burgut rus, Gazetari amerikan Evan Gershkovich

Ashtu si të burgosurit e tjerë, Gershkovich, një ish-gazetar i The Moscow Times, ka të vështirë të përballojë izolimin në Lefortovo. Sipas ish të burgosurve dhe avokatëve, atij do t’i duhej të mësohej me tualetet e pandara, dritat që nuk fiken përsëri, vizitat nga rojet e burgut çdo katër minuta dhe pamjet e rralla të qiellit.

“Por ka edhe izolim të plotë: asnjë takim, asnjë lajm nga bota e jashtme.”

Izolimi ekstrem u përmend nga të gjithë ish-të burgosurit e Lefortovës, të cilët folën për The Moscow Times për kohën e tire në objekt.

Për të burgosurit, izolimi i tire fillon njoftimin e kaluar në Lefortovo kur vendosen në një qeli të vetme për një karantinë dyvore.

“Ata qëndrojnë vetëm në një bllokadë informacioni për dy javë. Ka një televizor në qeli, por nuk përmban funksionon – mendoj se do të bëhet me qëllim”, tha për avokatin e The Moscow Times Ivan Pavlov, i cili ka punuar me dhjetëra njerëz të burgosur në Lefortovo.

Mirzajanov Rudnikov kujtuan gjallërisht gjendjen e shokut dhe të tmerrit që ndjenë në ditët e tyre të para në Lefortovo.

“Unë kisha parë shumë, por kjo ishte shumë e vështirë psikologjikisht,” tha Rudnikov për momentin kur ai u zhvesh nga rrobat dhe u vesh me një uniformë të zezë të burgosur.

Që kur Rusia pushtimin e saj në aktiv, Lefortovo ka mbajtur të burgosur, duke përfshirë për të drejtat e njeriut Bakhrom Khamroev, oficerin e lartë të FSB-së Sergei Beseda dhe komandantët e batalionit Azov të njerëzve, të cilët janë dorëzuar në dorëzuan te forcat. ruse në qytetin port të mbrojtjes të Mariupol.

I burgosuri më i fundit i profilit të lartë që arrin në Lefortovo – një javë pas Gershkovich – 26-vjeçarja Daria Trepova , e cila akuzohet se i dorëzon blogerit të shquar pro-luftës Vladlen Tatarsky një figurinë të bllokuar në kurth që e vrau atë. kur shpërtheu.

Kur të burgosurit mbarojnë periudhën e karantinës dy-javore, ata zakonisht transferohen në një qeli me dy persona rreth tetë metrash katrorë.

Ndërsa pak informacione rreth qëndrimit të Gershkovich në Lefortovo janë bërë publike, ai ka të mirë të jetë larg nga karantina në mes të marsit.