Numri i aplikimit për kredi ra me 4.2% në gjysmën e dytë të vitit të kaluar

Sipas bankës së Shqipërisë, numri i aplikimeve gjithashtu ka rezultuar në krahasim me 4.2% krahasuar me një vit më parë dhe me 2.6% krahasuar me gjashtëmujorin paraardhës. Rënia, sidomos në terma 6-mujorë, është veçanërisht e veçantë nga segmenti i blertë.

Gjatë gjashtëmujorit të dytë 2022, banka raporton më shumë se gjithsej 6,338 kërkesa për kredi, nga të cilat 8% i përkasin sektorit të “ndërmarrjeve” dhe 92% i përkasin sektorit të “individëve”. Krahasuar me vit më parë, kjo do të ndryshohet lehtë në favor të ndërmarrjeve.

Në totalin e aplikimeve të marra në disa periudha, disa herë se rreth 20.2% e gomave janë refuzuar nga bankat. Kjo normë ishte 2.1 pikë përqindje më e lartë krahasuar me gjashtë muaj dhe 1.7 pikë përqindje më e lartë krahasuar me një vit më parë.

Kjo ecuri është e diktuar nga rritja e normave të refuzimit të fëmijëve në nivele 21.6% (nga 18.9% një gjashtëmujor më parë), ndërkohë që normat e refuzimit për kategoritë “ndër të tjera të vogla dhe të mesme” dhe “ndërmarrje të tjera” (kryesisht biznese). të mëdha), kanë rënë respektivisht në nivelet 5.9% dhe 2.9%.

Norma totale e refuzimit për kredinë nga bankat me kapitalin ka vijuar prirjen e fundit ka rënë në dy vjet, duke rezultuar në nivele 4.6% (nga 6.3% gjashtë më parë), ndërsa për bankat me kapital të kësaj huaje është rritur në 28.5 %, nga 24% që gjashtë muaj më parë.

Vihet re se gjatë periudhave, të dyja grupet bankare duken më të fokusuara në kreditë e segmentit të tyre, për ato të mëdha, norma e refuzimit për të cilat kanë rënë në terma gjashtëmujorë, edhe në terma vjetorë.

Përsa i përket segmentit të tyre, dy grupet kanë pasur qëndrime të kundërta. Bankat vendase kanë vijuar të kenë akses në kredi të lehtë për të bërë, duke refuzuar vetëm 4.6% të aplikimit, ndërkohë që bankat e huaja janë më pak të interesuara ndaj disa segmenteve, duke refuzuar 28.5% të aplikimit.

Sipas Bankës së Shqipërisë, nga analiza e parë e gjithë mund të përfundojë në përfundimin se ecuria e aplikimit të shqyrtuara nga bankat gjatë gjysmës së dytë të vitit 2022, tregon për një moderim të mëtejshëm të kërkesës së një personi, si në terma gjashtëmujorë ashtu edhe në terma vjetorë. , ndërkohë që kjo duketyer duket se është rikth në nivelet e një viti më parë në rastin e ndërmarrjeve.

Goditjet nga mjedisi i jashtëm në gjysmën e parë të vitit – që u përkthye në rritje të shpejtë të çmimeve në vend, duke sjellë dhe nevojën për normalizimin e politikave monetare – duket se kanë rritur pasigurinë e makinave dhe ndërmarrjeve të vogla e të mesme, duke reduktuar dhe kërkesën e financave për investimet e bankave.

Nga ana tjetër, dhe sektori bankar në vend do të zgjidhet ndaj kërkesave për kredi të dy sektorëve dhe, nga periudha e kaluar, duket se ka rikthyer fokusin tek financimi i ndërmarrjeve të mëdha.