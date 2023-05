Arrestimi në Marok i vrasësit të Nikulajt/ Saraiva u kap pranë aeroportit në Marok me dokumente false, sa mundësi ka të ekstradohet drejt Shqipërisë?!

Katër të arrestuarit disa ditë më parë në Londër, të akuzuarit për përfshirje në vrasjet e biznesmenëve janë Edmond Haxhia, Stephen Hunt, Thomas Mithan dhe Harriet Bridgeman, ndërsa Harry Simpson është ende në arrati. Ata ranë në pranga gjatë një operacioni të koordinuar nga Policia e Shtetit në bashkëpunim me Policinë Metropolitane angleze dhe agjencinë kundër krimit të saj, e njohur si FBI-ja angleze, NCA.

Ekzekutori portugezi Ruben Saraiva

Financuesit dhe organizatorët në gjuhën angleze të ekzekutimit të mafiozit të Ardian Nikulajt përzgjodhën si ekzekutor portugezin Ruben Saraiva. Prej më shumë se 10 vite ai jeton në Angli. Përzgjedhja jo e rastësishme. Kjo nga e shkuara e tij kriminale dhe të tilla në mbajtjen e armëve në kryeqytetin anglez. Skeda e tij personale tregon se Ruben Saraiva gjatë 10 viteve të fundit nuk ka të bëjë me krimin që lidhet me armët e zjarrit pa leje. Dënimi i tij i parë nga një gjykatës lidhet për armëmbajtje pa leje. Pas daljes nga burgu për këtë vepër penale ai akuzohet dhe dënohet për dëmtime trupore të rënda ndaj një personi. E shkuara kriminale e vrasësit të Shëngjinit, ardhur nga Anglia nuk mbaron me kaq. Serish në vitin 2017 dënohet për ruajtjen arme pa leje.

Sipas policisë shqiptare Ruben Saraiva ka ardhur në Lezhë në shkurt duke qëndruar në fshatin Karriq. Pas vrasjeve në 19 prill, ai u largua në drejtim të Greqisë, ku politika shqiptare po këputet me atë grekë për të kapur, ndërsa vijon të jetë në arrati.

Organizatori Edmond Haxhia

Edmond Haxhia, ishte ai që organizoi shtetasit e huaj për të kryer vrasjen e biznesmenit. Ai është nipi i Eltonit dhe Klodian Lestakajt, të cilët ishin në gjak me Nikulajn. Planit nisi para tre muajsh, kur Haxhia erdhi në Shqipëri dhe nisi të studionte lëvizjet e objektivave dhe rrugëve që do të ndjekin kryerjen e vrasjeve.

Pas tij, më 14 shkurt në Shqipëri erdhi ekzekutori portugez Ruben Saraiva, i cili qëndroi në Shkodër për gati dy ditë në një shtëpi të marrë me qira dhe shpesh herë kapur nga kamerat e mjekëve dhe pranë lokalit “Coral” në Shëngjin duke studentët objektivin. e tij. Në pjesën më të madhe të rasteve, ai lëviz me rrobat dhe me të njëjtin maskim. Përderisa në muajin mars, shënuan një britanik që është mes tire dhe vajza kryenin rolin e vëzhguesve duke u fshehur mes dukjes si turiste. Ata kanë shkuar edhe brenda lokalit që konsiderohej vendi më i sigurt për Ardian Nikulajn dhe kishin fotografuar ambientet dhe studimet e daljes. I fundit në Shqipëri ka ardhur Steven Hunt, i cili erdhi nga Rinasi më 11 prill dhe dyshohet se ishte personi që njoftoi Ruben Saraivën se ishte objektivi ishte vetëm në tavolinë dhe mund të vepronte.

Anglezi Thomas Mithan ishte pjesë e skuadrës kriminale të cilët vëzhguan për disa ditë me radhë e më pas ekzekutuan, Ardian Nikulaj. Ai ka dhënë shenjat e para për t’u bërë bashkëpunëtor i drejtësisë. Nga deklarimi i tij që ka trajtën e një rrëfimi prej një të penduari të parë nga gjashtë personat, Thomas Mithan ka pranuar se përse kishte ardhur në Shqipëri dhe se çfarë duhet te bënte.

“Çfarë dreqin është kjo? Unë shkova në Shqipëri për pak ditë. Unë nuk doja të ngatërrohesha me atë histori prandaj u ktheva përsëri në Angli. Unë shkova me Harriet në Shqipëri por vendosa të kthehesha”, ka pohuar ai. Mithan i tha gjykatës se ishte i gatshëm të vendoste 2.000 stërlina si garanci për lirim më kusht. Gjykatësja Neeta Minhas e refuzoi këtë kërkesë me argumentin se jemi përballë një krimi të rëndë për të cilin e kërkonte shteti shqiptarë. Thomas Mithan do të prangosej në qytetin Bristol në Anglinë Jug Lindore pak pas arrestimit po në këtë qytet të Stephen Hunt ndërsa disa orë më vonë u arrestua Harriet Bridgeman. Nga skeda e tij penale në prokurorinë angleze CPS, 49 vjeçari Hunt, momentin e arrestimit ishte në një program rehabilitimi për lënien e drogës. Thomas Mithan njihej edhe me emrin David i lindur në 8 Prill 1998. Në 29 Prill 2014 ai do të dënohej me shërbim prove për posedim dhe shpërndarje kokaine.

Policia në qytetin Bristol në jug-lindje të Anglisë, së bashku me disa oficerë të NCA, trokitën në derën e Steven Hunt mëngjesin e së shtunës. Ora shënonte 02:30 momenti kur e prangosën bazuar në Kartelën e Kuqe të Interpolit. Steven Hunt 49 vjeç kërkohet të ekstradohet në Shqipëri si pjesë e skuadrës vëzhguese në vrasjen në bashkëpunim, të 19 prillit në Shëngjin të Ardian Nikulajt. Steven Hunt banues në Bristol, nuk ishte një emër i panjohur për policinë lokale të e Avon dhe Somerset.Historia e tij me krime të një rrezikshmërie jo të lartë, nis në vitin 1999 kur gjykata Bristol Magistrates Court e dënoi atë me 18 muaj burg, kthyer në shërbim prove për dëmtime kriminale dhe sjellje abuzive. E njëjta gjykatë në vitin 2005 i dha një dënim përmes këshillimit për “kundërshti dhe rezistencë” ndaj arrestimit të policisë. Po ashtu skeda e tij penale tregon se në tetor të vitit 2014 është gjobitur nga gjykata për kundërshtim me forcë të arrestimit pasi ishte në gjendje të dehur. Steven Hunt është baba i dy fëmijëve 18 dhe 15 vjeç. Në të shkuarën ka punuar si shofer kamioni dhe momentin e arrestimit rezultonte si i papunë. Kur u paraqit në gjykatën e ekstradimeve në Londër Steven Hunt përmes avokatit ofroi një garanci financiare prej 1000 stërlina për t’u liruar me kusht. Gjykatësja Neeta Minhas e refuzojë aplikimin për lirim me kusht.

Harry Simpson banues në Abbey Wood në jug të Londrës, kishte mbërritur në Shqipëri si pjesë e skuadrës të vrasësve me rolin e vëzhguesit të viktimës. Duke iu referuar prokurorisë angleze CPS raporton se Simpson, ka precedentë penal dhe dënime në të shkuarën. Një prej precedentëve penal lidhet me shitjen e drogës në rrugët e kryeqytetit anglez. Sipas prokurorisë angleze të cilës i referohet Top Channel, në shkurt të vitit 2015, Simpson, është arrestuar për shitje kokaine më një pastërti prej 89% dhe shitje kanabisi me vlerë 40.000 sterlina. Atëherë 24 vjeç, Simpson po udhëtonte me një makinë tip BMË kur u ndalua dhe u kontrollua nga policia. Rezultoi se ai po drejtonte një mjet pasi i ishte hequr patenta dhe pa siguracion. Për mos të marrë një dënim maksimal ai pranoi akuzat. Gjykata e dënoi Simpson me 5 vite dhe 3 muaj burg. Paratë ‘cash’ të gjetura në shtëpinë e tij, policia lokale ia dhuroi një organizate të mbrojtjes së kafshëve.

Britanikja 28-vjeçare Harriet Bridgeman ishte një parashikuese për vrasjen e Nikulajt. Bashkë me Thomas Mithan qëndruan në hotelin e synuar me qëllim raportimin e lëvizjeve të tij. Ajo pritet të dalë para gjykatës në Britani të hënën.