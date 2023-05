Qeveria gjermane ka miratuar dokumentin për një lodhje te diskutueshme qe do te beje qe kompnia kineze e transportit COSCO te marre nje pakice te aksionevene nje terminal kontejneresh ne portin e Hamburgut.

Qeveria gjermane ka miratuar dokumentin për një lodhje te diskutueshme qe do te beje qe kompnia kineze e transportit COSCO te marre nje pakice te aksionevene nje terminal kontejneresh ne portin e Hamburgut.

Muajin e kaluar u njoftua se qeveria e koalicionit trepartiak të kancelarit Olaf Scholz po rishikonte nje vendim te marre ne tetor 2022 per ti dhene miratimin e pastersise. Rishikimi erdhi kur doli se terminali i kontejnerëve Tollerort ishte klasifikuar si punon kritike gjermane më parë në 2023 nga agjencia kombëtare e amerikane kibernetike e Gjermanisë, BSI.

Megjithatë, të mërkurën, zëdhënësi kryesor i ka thënë Steffen Hebestreit tha se qeveria po i ngulitet vendimit të tetorit, i cili kufizonksionet e COSCO në terminalin Toller në 24.99%. Ky kompromis ishte arritur pas korrigjimit të fortë ndaj të dhënave nga të Gjelbrit dhe Demokratëve të Lirë (FDP), partnerë të koalicionit të Social Demokratëve (SPD) të Scholz-it.

Terminali Tollerort është në pronësi të kompanisë logjistike të portit të Hamburgut HHLA. Kompania thotë se marrëveshja do të bëjë portin e Hamburgut një destinacion të preferuar për COSCO dhe do të sigurojë në sigurimin e gjuhës së punës. Ai tha gjithashtu se marrëveshja do të forcojë rëndësinë kombëtare dhe kundërshtarin e Hamburgut si një vend logjistik.

Afro treta e mallrave të trajtuara në portin e një të njohur nga Kina ose të shkojnë në Kina. Kina ka qenë partneri më i madh i Gjermanisë për shtatë vitet e fundit, me vlerën e tregtisë midis gjuhës angleze që u rrit në një rekord prej 298 miliardë eurosh (320 miliardë dollarë) në 2022. Kjo nga nje debat eshte e varur nga marredhenia e tij ekonomike ne Gjermani.

Tensionet e lidhur për këtë çështje

Vitet e fundit, Gjermania ka kerkuar te kufizoje investimet kineze ne vend. Marrëveshja COSCO e ndezi atë debat, me disa ministri qeveritare të lidhura me të Gjelbrit dhe Demokratët e Lirë që kërkuan tetorin e kaluar që aksionet e kompanive të kufizoheshin në mënyrë që të mos kishte kontroll të plotë.

Kritikët kanë argumentimin e tyre për të krijuar një çështje të madhe sigurie pasi i jepet kineze ndikimit të panevojshëm në terminalin e portit. COSCO ka shume aksione ne porte te tjera europiane.

Partia e Scholz-it ishte dizajn e prirur për të shtyrë strukturën. Megjithatë, ka ende tension për këtë çështje brenda. Ministria e Ekonomisë, e udhëhequr nga Habeck i të qënit, lëshoi ​​Gjel Gjelnjën pasi kishte marrëveshja konfirmoi të mërkurën, duke thënë: “Kishte ndryshime të ndryshme kur vlerësohej përvetësimi i një prone”.