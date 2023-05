Problematikat me identifikimin biometrik, Celibashi-Muzhaqit: Përgjegjësia e KQZ-së

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi i është përgjigjur pyetjes së gazetarëve pas deklaratës së ministres Bora Muzhaqi nga selia e PS-së, e cila tha se KQZ duhet t’i kërkojë ndjesë publike të gjithë qytetarëve të cilët nuk kanë mundur të votojnë për shkak të problematikave gjatë mëngjesit të sotëm. Në konferencën për gazetarët, Celibashi u përgjigje se “patjetër që është përgjegjësi e KQZ-së. S’ka arsye që ta ketë qeveria ku bën pjesë zonja”. Në pjesën më të madhe të qendrave të votimit, në nisje të procesit u shënuan problematika lidhur me mos funksionimin e pajisjeve të identifikimit biometrik ‘PEI’ dhe KQZ urdhëroi që të vazhdohet me identifikimin e votuesve me listën e zgjedhësve të printuar, të dërguar nga KZAZ-ja.