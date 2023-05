Turqi: Ai kishte veshur një veshje jeniçeri dhe shkoi të votonte me kalin e tij

Në Düzce, atleti i kombëtares me kuaj Muhammet Bişgin shkoi në shkollën ku do të votonte në Zgjedhjet e Përgjithshme për President dhe deputet të mandatit të 28-të, i veshur si jeniçer dhe mbi kalë.

33 vjecari Bişgin, i cili doli nga shtëpia e tij në Beyciler Mahallesi i veshur me veshje jeniçeri, arriti me kalin e tij në shkollën fillore Beyciler, ku ishte regjistruar.

Bişgin, i cili lidhi frerin e kalit të tij në parmakët e shkallëve të shkollës, votoi në kutinë numër 1084.

Duke thënë se ai erdhi me kalin e tij për të tërhequr vëmendjen për rëndësinë e zgjedhjeve, Bişgin tha: “Qytetarët treguan interes të madh në rrugë. Ne donim të mbanim gjallë frymën e zgjedhjeve. Zgjedhjet janë një festë e demokracisë. Unë doja për ta festuar me humor festiv.Këto zgjedhje do të jenë një shtysë për ne dhe Turqinë.” tha ai.

Duke shpjeguar se është edhe trajner i kombëtares, Bişgin shtoi se ka ardhur për të votuar me kalin për shkak të interesimit të tij për kalërim.

Një votues në Hataj u hodh për të votuar

Abdullah Cıla, një operator vinçi në Iskenderun, e lidhi kalin e tij të quajtur “Yörük Kızı” në shtyllën e dritës në rrugë, ku erdhi në shkollën e mesme Denizciler Gübretaş, ku votoi. Cıla mori fletën e votimit nga kali i saj dhe shkoi në votim.

Cıla tha se ajo filloi të hipte në kalë gjatë procesit të COVID-19.

Duke thënë se gjen paqe me kalin e saj, Cıla tha: “Të gjithë kanë dashuri për kafshët. Unë i dua kuajt si i ndjeri Cüneyt Arkın.” tha ai.

Abdullah Cıla vuri në dukje se ai përdorte kalin e tij, të cilin e merrte në pllajë gjatë verës, për transport herë pas here.

Ai erdhi për të votuar me kalin e tij të veshur si kauboj.

Faruk Ceren, një trajner kuajsh me banim në Izmir Bornova, shkoi në qendrat e votimit herët në mëngjes për të votuar.

Ceren erdhi në shkollën fillore Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca, ku do të votojë, e veshur me një veshje kauboj mbi kalë. Ceren, e cila e lidhi kalin e saj në një pemë në kopshtin e shkollës, përdori lojën.

Fëmijët e disa familjeve të ardhura në shkollë për procesin e votimit kanë hipur në kuaj. Faruk Ceren tha: “Unë kam ardhur sot në kuti të votimit me kalin tim për të përmbushur kërkesat e demokracisë dhe votës. Po kalojmë një periudhë të tensionuar. Zgjodha kalin tim në vend të një automjeti për të lehtësuar këtë tension. Ishte një udhëtim i këndshëm dhe Kam marrë reagime pozitive nga qytetarët, do të kthehem sërish me kalin në shtëpinë time”, tha Faruk Ceren.