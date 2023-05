BERZH bën parashikimin për ekonominë shqiptare, situata 2023-2024

BERZH bën parashikimin për ekonominë shqiptarRritja ekonomike në vendin tonë do të jetë në nivelin 2.5% këtë vit. Parashikimi vjen nga BERZH, i cili konstaton inflacionin si faktor pengues për një rritje më të fortë. Kosova pritet të ketë rritjen më të madhe me madhe në rajon me 3.5 %.