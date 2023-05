Pikë e re grumbullimi në Kosmaç, Krifca: Zgjidhje nevojës së kahershme të fermerëve

Politikat mbështetëse për prodhimin bujqësor dhe ngritjen e pikave të grumbullimit, po fuqizojnë zinxhirin e vlerës dhe kanë ulur raportin e eksport-importeve në nivelin 1 me 3.

Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural inspektoi pikën e re të grumbullimit në Kosmaç, të Vaut të Dejës, një investim i ngritur me mbështetjen e AZHBR.

“Më vjen mirë që me pikën e re të grumbullimit në Kosmaç, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural së bashku me Bashkinë e Vaut të Dejës i jep zgjidhje një nevoje të kahershme të fermerëve të zonës të cilët prodhojnë rreth 3000-4000 tonë perime në vit, por deri më sot nuk kishin një pikë grumbullimi me standarde dhe tregtonin direkt nga serrat”, u shpreh Krifca.

Ministrja tha se, ky investim përveçse plotëson nevojën imediate për grumbullim, ruajtje e seleksionim, ul dhe kostot për të gjithë zinxhirin deri tek konsumatori final.

Qendra e re e grumbullimit dhe magazinimit të prodhimeve bujqësore, e ndërtuar sipas standardeve më të mira, garanton ruajtjen e fruta-perimeve me standardet e duhura dhe në kushte optimale cilësie, teksa furnizon tregun me produkte të freskëta në çdo stinë.

Ministrja tha se, financimi në pika grumbullimi realisht është rrjetëzuar në të gjithë gamën e mbi 450 mijë fermerëve në Shqipëri.

“Puna që kemi bërë dhe vijojmë me investimet në pikat e grumbullimit është transformuese sepse ka krijuar një platformë të re për bujqësinë dhe i ka dhënë lehtësi të madhe fermerëve që prodhojnë dhe mblidhen te pikat e grumbullimit dhe e kanë shumë më të lehtë për shitjen e produkteve”, tha Krifca.

Me mbështetjen nga AZHB janë rreth 140 pika grumbullimi fruta-perime. Ndërsa janë kontraktuar 38 subjekte vetëm përmes IPARD, me rreth 39 milionë euro investime që po shkojnë vetëm për pikat e grumbullimit dhe shtimin e kapaciteteve ruajtëse frigoriferike e përpunuese për produktet bujqësore.