Milanoviç: Problemet mes Kroacisë dhe Serbisë janë të zgjidhshme

Ai sot ka marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të ri malazez Jakov Milatoviq dhe me atë rast ka zhvilluar një bisedë të shkurtër me presidentin serb Aleksandar Vuçiq, i cili ishte në ceremoninë e zhvilluar në Podgoricë.

Ai u tha gazetarëve se “si zakonisht, ata folën shumë pak” dhe se nuk është ai që mund të zgjidhë në mënyrë operacionale problemet mes dy vendeve. “Por për mendimin tim, ato janë të zgjidhshme. Një nga problemet është zhdukur dhe nuk mund të besoj se Serbia nuk e ka atë informacion dhe nuk mund të besoj se nga këndvështrimi i tyre, ata do të vinin dikë nën mbrojtje për këtë çështje”, tha Milanoviq.

Ai shtoi se dëshiron që bashkëpunimi me presidentin e ri malazez Jakov Milatoviq të jetë i njëjtë si me paraardhësin e tij Milo Gjukanoviq, sidomos “nëse kjo do të vazhdonte për sa i përket politikës së jashtme”.

Pritet qe Partia e kroatëve malazezë “Nisma e Qytetarëve Kroatë” (HGI), partia e vetme kroate që merr pjesë në zgjedhjet në Mal të Zi, të fitojë një mandat parlamentar.