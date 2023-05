Milatoviq: Perspektiva evropiane-emëruesi i përbashkët i kursit tonë të politikës së jashtme

“Jam i vendosur të bëjmë gjithçka për të arritur nivelin e kohezionit social që është i nevojshëm për të ndryshuar veten dhe këtë Mal të Zi për mirë”, tha Milatoviq në fjalimin e tij para personaliteteve pas betimit më herët sot në Kuvend.

Ai tha se askush nuk duhet të lejohet të ndihet i privuar nga e drejta, raportojnë mediat e Podgoricës.

“Ne kurrë nuk duhet të lejojmë që dikujt t’i mohohet suksesi në jetë për shkak të një orientimi tjetër politik. Misioni im është Mali i Zi me mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët, në të cilin puna e palodhur dhe arsimimi janë faktorët kryesorë të suksesit në jetë. Kjo është historia ime , për të cilin dua të bëhet historia e të gjithë neve, prandaj shumë profesorë universitarë, doktorë, krijues kulturorë, sportistë, përfaqësues të mediave dhe OJQ-ve, të cilët në periudhën paraprake dhanë një kontribut të madh në ndryshimet shoqërore në Mal të Zi, janë me ne sonte, për të cilën të gjithë i detyrohemi shumë mirënjohje”, ka theksuar Milatoviq.

Ai theksoi rëndësinë e arsimit për të ardhmen e shoqërisë malazeze, duke thënë se për këtë ka ftuar studentët më të mirë.

“Ndarjet në shoqëri, të cilat e kanë zanafillën në ngjarje dekadash në të kaluarën, e largojnë vëmendjen e të gjithëve nga temat vendimtare. Shpesh këto përçarje shkaktohen dhe shkaktohen artificialisht, shpesh me synimin për të fshehur shpërbërjen prej dekadash. e të mirave të përbashkëta dhe shtimit të pasurisë personale, për shkak të interesit publik Në vend të ri-luftimit të betejave që kanë përfunduar shumë kohë më parë, është koha të dalim nga autobusi dhe të mblidhemi rreth asaj që është emëruesi i përbashkët i të gjithëve ne – dhe kjo është dashuria. Dashuria për Malin e Zi dhe dëshira për një vend të rregullt dhe një jetë më të mirë”, shtoi ai. Milatoviq.

“Unë do të mbroj marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë”

Milatoviq tha se mysafirët nga jashtë treguan një nivel të lartë respekti për Malin e Zi duke ardhur në ceremoni, “siç u ka hije miqve të vërtetë”.

“Kjo është arsyeja pse unë do të avokoj sinqerisht dhe me përkushtim për zhvillimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, sepse së bashku mund të bëjmë shumë më mirë dhe më shumë. Perspektiva evropiane është emëruesi i përbashkët i kursit tonë të politikës së jashtme dhe një pikë referimi vlerash drejt së cilës duhet të ecim edhe më shpejt. Prandaj Mali i Zi do të jetë një partner i besueshëm dhe i besueshëm për të gjithë dhe unë personalisht jam bashkëbiseduesi dhe miku më dashamirës i presidentëve të shteteve, në rajon dhe më gjerë”, shtoi presidenti i ri malazez.

Milatović tha se ai do të ushqejë një politikë paqeje, do të mbështesë dhe do të iniciojë iniciativa “me interes të përbashkët për të gjithë ne, duke besuar thellë se bota në të cilën jetojmë është pikërisht mënyra se si ne vetë e krijojmë atë”.

Milatoviq foli edhe për të arriturat në luftën kundër krimit, por edhe në ekonomi. “Hapat që kemi ndërmarrë si shoqëri në dy vitet e fundit, për herë të parë në tre dekadat e fundit, në luftën vendimtare kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, japin shpresë se nuk ka të paprekshëm përpara drejtësisë sonë. Drejtësia mund të jetë i ngadalshëm, por është e sigurt se është në Mal të Zi u bë e arritshme.

Shtrirja e reformave të shumta ekonomike, duke përfshirë programin Evropa Tani, ndryshoi në mënyrë të pakthyeshme të gjithë mjedisin social, duke i vendosur çështjet ekonomike dhe sociale në fokus të luftës politike.

Reformat kishin një karakter të fortë, njerëzor, duke rritur ndjeshëm standardin e jetesës. Për herë të parë pas shumë vitesh, qytetarëve iu rikthye shpresa për një të nesërme më të mirë. Para nesh është koha e fitoreve të përbashkëta, të cilat do t’i fitojmë me inteligjencë dhe vendosmëri, dituri dhe urtësi, punë dhe përkushtim, duke krijuar një shtet ekonomikisht të begatë me mundësi të barabarta, institucione të forta dhe qytetarë të kënaqur”, shtoi ai.

Milatoviq tha se ngjarja e sotme është historike për Malin e Zi dhe rrugën e tij zhvillimore drejt një shteti demokratik, ekologjik dhe social të drejtësisë, të bazuar në sundimin e ligjit.