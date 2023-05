Ekzekutoi në Kavajë me një plumb në kokë Arian Gosën, dorëzohet në polici Habib Rexha

Vetëdorëzohet Habib Rexha, 31-vjeçari i shpallur në kërkim nga politika pasi akuzohet si autor i vrasjes së Arjan Gosës. Dorezimi eshte bere pas negociatave te politikave te shtetit me familjen e tij. Ai ndodhet ne komisiariatin e Kavajes ku po jep deshmine e tij. Para dorezimit ai ka publikuar nje vidio ku ishte bashke me babain dhe ku ka deklaruar se do te vetedorezohet.

Rexha ekzekutoi me një plumb në kokë të vëllait të Armand Gosës, Arjanin, teksa ky i fundit ishte duke pirë kafe me atë në një lokal pranë shkollës 9-vjeçare “Rilindja”, në Kavajë, ndërsa shihnin një ndeshje futbolli.

Ngjarja e rëndë me motiv hakmarrjen , ndodh në pasditën e dielës në lagjen nr.1, ndërsa akuzat e shpejta hetimore çuan në identifikimin e autorit të krimit, por jo në kapjen e tij. Policia madje vuri në çdo qytetari 10 mijë euro për çdo informacion të vlefshëm për rritjen e Habib Rexhës.